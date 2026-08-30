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Ένας νεκρός και 5 τραυματίες από τους πυροβολισμούς σε φεστιβάλ rave μουσικής στο Άαραου της Ελβετίας

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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Κυριακής 30/08 στην πόλη Ααράου στη Βόρεια Ελβετία, κοντά στη Ζυρίχη, όταν κατά τη διάρκεια rave party όπου συμμετείχαν πάνω από 3.000 άτομα, ακούστηκαν δεκάδες πυροβολισμοί.

Ο μέχρι τώρα απολογισμός κάνει λόγο για ένα νεκρό και πέντε σοβαρά τραυματίες.

Η πρώτη ανακοίνωση της αστυνομίας, μέσω Χ, μιλούσε για «πολλά θύματα».

«Ααράου: Νυκτερινά πυρά κατά την διάρκεια εκδήλωσης στο Σάχεν. Πολλά θύματα. Μαζική επέμβαση της αστυνομίας. Αποφύγετε την περιοχή», ανέφερε η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Blick, οι πυροβολισμοί έπεσαν περί τις 03.00 τοπική ώρα κατά την διάρκεια του «Aarauer Rave», ετήσιου techno πάρτι με την συμμετοχή 3.500 ατόμων στο ιπποδρόμιο του Ααράου. Η εκδήλωση διαρκεί από το νωρίς απόγευμα μέχρι τις 02.00 την νύχτα.

«Πυρά κατά ριπάς»

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι «προς το παρόν, η αστυνομία είναι σε θέση να επιβεβαιώσει πυκνά πυρά εντός μεγάλης ομάδας ανθρώπων».

Σύμφωνα με την Blick, αυτόπτης μάρτυρας έκανε λόγο για «πυρά κατά ριπάς».

Ελβετία

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