Η Ισλανδία κλείνει την πόρτα στην ΕΕ: “Όχι” στο δημοψήφισμα για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων
Η Ισλανδία δεν θα επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το «όχι» έχει αποκτήσει ένα προβάδισμα που φαίνεται σχεδόν αδύνατο να ανατραπεί καθώς η καταμέτρηση των ψήφων οδεύει προς το τέλος, την επομένη του δημοψηφίσματος για το ζήτημα.
Αν δεν υπάρξει συγκλονιστική ανατροπή, θα πρόκειται για ένα ισχυρό πλήγμα για την ΕΕ, η οποία αντιμετώπιζε θετικά μια υποψηφιότητα της Ισλανδίας και φαινόταν διατεθειμένη να κάνει συμβιβασμούς την ένταξη της χώρας στους κόλπους της.
Καθώς η καταμέτρηση πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, το «όχι» προηγείται του «ναι» κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, με 52,5% έναντι 47,5%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απευθείας καταμέτρησης που μεταδίδεται από το δίκτυο της δημόσιας τηλεόρασης RÚV.
Απομένει να καταμετρηθεί μόνο ένα μέρος των ψηφοδελτίων από εκλογική περιφέρεια, η οποία ήδη έκλινε προς το «όχι».
«Η χώρα απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην ΕΕ», αναγγέλλει η RÚV στην ιστοσελίδα της.
Μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την ένταξη της Ισλανδίας στην ΕΕ θα «παγώσει» τουλάχιστον έως το 2028.
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