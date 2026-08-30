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Η Ισλανδία κλείνει την πόρτα στην ΕΕ: “Όχι” στο δημοψήφισμα για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Η Ισλανδία δεν θα επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το «όχι» έχει αποκτήσει ένα προβάδισμα που φαίνεται σχεδόν αδύνατο να ανατραπεί καθώς η καταμέτρηση των ψήφων οδεύει προς το τέλος, την επομένη του δημοψηφίσματος για το ζήτημα.

Αν δεν υπάρξει συγκλονιστική ανατροπή, θα πρόκειται για ένα ισχυρό πλήγμα για την ΕΕ, η οποία αντιμετώπιζε θετικά μια υποψηφιότητα της Ισλανδίας και φαινόταν διατεθειμένη να κάνει συμβιβασμούς την ένταξη της χώρας στους κόλπους της.

Καθώς η καταμέτρηση πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, το «όχι» προηγείται του «ναι» κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, με 52,5% έναντι 47,5%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απευθείας καταμέτρησης που μεταδίδεται από το δίκτυο της δημόσιας τηλεόρασης RÚV.

Απομένει να καταμετρηθεί μόνο ένα μέρος των ψηφοδελτίων από εκλογική περιφέρεια, η οποία ήδη έκλινε προς το «όχι».

«Η χώρα απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην ΕΕ», αναγγέλλει η RÚV στην ιστοσελίδα της.

Μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την ένταξη της Ισλανδίας στην ΕΕ θα «παγώσει» τουλάχιστον έως το 2028.

Ισλανδία

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