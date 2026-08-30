Σε πανηγύρι στη Λαμία ήταν ο Άρης Μουγκοπέτρος – Πρόστιμο 1.375 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 250 μέρες μετά το αλκοτέστ

Ο Άρης Μουγκοπέτρος ήταν σε πανηγύρι στη Ροδίτσα Λαμίας πριν τη σύλληψή του υπό την επήρια αλκοόλ. Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής (30/8) από αστυνομικούς της Τροχαίας, έπειτα από έλεγχο στο κέντρο της Αθήνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:00 το πρωί, στην οδό Μακρυγιάννη, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο μουσικός να κινείται με αυξημένη ταχύτητα.

Οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, χρειάστηκε να τον ακολουθήσουν για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος. Ο οδηγός τελικά ακινητοποίησε το όχημα, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε αλκοτέστ, καθώς διαπίστωσαν ότι δεν βρισκόταν στην καλύτερη κατάσταση.

Οι μετρήσεις του αλκοτέστ

Ο έλεγχος έδειξε υψηλές τιμές αλκοόλ, με την πρώτη μέτρηση να καταγράφει ένδειξη 0,71 mg/l και τη δεύτερη 0,63 mg/l.

Το επιτρεπόμενο όριο για τους οδηγούς είναι 0,25 mg/l, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Μετά τη σύλληψή του, ο Άρης Μουγκοπέτρος οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, όπου κρατήθηκε προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το πρόστιμο και η αφαίρεση διπλώματος

Για την παράβαση επιβλήθηκαν στον μουσικό οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, με πρόστιμο ύψους 1.375 ευρώ, ενώ αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 250 ημέρες.

Βγήκε στη σκηνή στις 3:00 τα ξημερώματα

Σύμφωνα με άνθρωπο που βρέθηκε στο χώρο της εκδήλωσης, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου ανέβηκε στη σκηνή περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα και για περίπου μισή ώρα έπαιζε μόνος του κλαρίνο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Άρης Μουγκοπέτρος έφυγε από το πανηγύρι περίπου στις 4:30. Νωρίτερα είχε μιλήσει στον κόσμο για την περιπέτεια που είχε περάσει με τον ακρωτηριασμό των δαχτύλων του.

Μετά την εμφάνισή του και την ομιλία του προς τους παρευρισκόμενους, ο μουσικός αποχώρησε από το πανηγύρι και επέστρεψε στην Αθήνα, όπου λίγες ώρες αργότερα σημειώθηκε ο έλεγχος της Τροχαίας που οδήγησε στη σύλληψή του.

Πηγή: Protothema.gr