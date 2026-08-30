Χωρίς ρεύμα σήμερα για ώρες περιοχές της Θεσσαλονίκης

Διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 μέχρι τις 13:00 οι καταναλωτές που βρίσκονται στην ευρύτερη ΒΙ.ΠΕ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ και ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ, στο τμήμα από το 9ο χλμ εώς το 15ο χλμ της ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ καθώς και στα τμήματα των παρακείμενων/καθέτων οδών.

Διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί από τις 08:00 μέχρι τις 13:30 σε περιοχή του Δήμου Δέλτα. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν οι καταναλωτές που βρίσκονται στην περιοχή της ΒΙ.ΠΕ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ, επί της ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ από το ύψος της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ εώς και την συμβολή της με την ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ και στο τμήμα της ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ από το 2ο χλμ εώς και την συμβολή της με την ΙΩΝΙΑΣ, καθώς και σε τμήματα παρακείμενων/καθέτων οδών.

Διακοπή της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένη από τις 08:00 έως τις 16:00 σε περιοχή του Πανοράματος, εκατέρωθεν της ΟΔΟΥ ΘΕΡΜΗΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ από το ύψος του S.M. LIDL (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ), έως την οδό ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ. Ενδεικτικά ενδιάμεσες οδοί : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΑΜΦΙΘΕΑΣ, ΕΛΑΤΗΣ, ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 10:45 έως τις 14:45 οι καταναλωτές που βρίσκονται στην περιοχή της ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, στο τμήμα της οδού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ από τη συμβολή της με την ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ εώς και την συμβολή της με την ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, καθώς και στο αντίστοιχο παράλληλο με τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ τμήμα της ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ.

Τέλος, χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 11:30 έως τις 14:30 οι καταναλωτές που βρίσκονται στην ΒΙ.ΠΕ Πενταλόφου, σε τμήμα κάθετης οδού στο ύψος του 12ου χλμ ΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ