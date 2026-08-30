MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Νεκροί 3χρονο παιδί και ένας άνδρας από ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Δύο Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένου ενός τρίχρονου παιδιού, σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Η ισραηλινή επιδρομή κοντά σε ένα αρτοποιείο στο Ντέιρ αλ Μπαλάχ σκότωσε έναν άνδρα, τον Χουσάμ Νουσέρ, ένα τρίχρονο αγόρι, τον Ταγιέμ Χαμντάν, και τραυμάτισε άλλους, σύμφωνα με την πηγή.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε έναν μαχητή της Χαμάς, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 19χρονο που παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικη σε παραλία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Διμηνιό Κορινθίας – Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Συναγερμός για φωτιά σε περιοχή της Χαλκιδικής – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για διατάραξη κοινής ησυχίας σε πανηγύρι

ΥΓΕΙΑ 11 ώρες πριν

Τι να τρώτε με τον καφέ – Τι τον εξουδετερώνει στο στομάχι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Οι επικοινωνιακοί απολογισμοί του Μεγάρου Μαξίμου δεν αφορούν τους πολίτες