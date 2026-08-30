Νεκροί 3χρονο παιδί και ένας άνδρας από ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα
THESTIVAL TEAM
Δύο Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένου ενός τρίχρονου παιδιού, σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι.
Η ισραηλινή επιδρομή κοντά σε ένα αρτοποιείο στο Ντέιρ αλ Μπαλάχ σκότωσε έναν άνδρα, τον Χουσάμ Νουσέρ, ένα τρίχρονο αγόρι, τον Ταγιέμ Χαμντάν, και τραυμάτισε άλλους, σύμφωνα με την πηγή.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε έναν μαχητή της Χαμάς, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ