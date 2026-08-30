Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρή 11χρονη σε πισίνα ξενοδοχείου

Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά με ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία να αφήνει την τελευταία της πνοή σε πισίνα ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί που βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τους γονείς του, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το κοριτσάκι βρέθηκε μέσα στην πισίνα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Στο ξενοδοχείο έσπευσαν άμεσα τρεις γιατροί από ιδιωτικό πολυϊατρείο της περιοχής, οι οποίοι συνεργάζονται με το ξενοδοχείο, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ και νοσηλεύτρια του πολυϊατρείου, κατά τις ίδιες πηγές.

Οι διασώστες και οι γιατροί ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης, καθώς το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του. Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής του στο Νοσοκομείο Χανίων. Περιπολικό της ΕΛΑΣ άνοιξε τον δρόμο στο ΒΟΑΚ, προκειμένου το ασθενοφόρο να φτάσει όσο το δυνατόν ταχύτερα στο νοσοκομείο, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Το 11χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε στα Επείγοντα, όπου οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.