Φωτιά σε δασική έκταση στην Κέρκυρα – Σηκώθηκαν έξι αεροσκάφη
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THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε δασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 17:00.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ με 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 αεροσκάφη.
Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Κέρκυρας προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.