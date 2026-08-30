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Φωτιά σε δασική έκταση στην Κέρκυρα – Σηκώθηκαν έξι αεροσκάφη

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THESTIVAL TEAM

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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε δασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 17:00.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ με 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 αεροσκάφη.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Κέρκυρας προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.

Κέρκυρα

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