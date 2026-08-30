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Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Ήχησε το 112

Αρχείο Intime
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Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:00 και στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Ωρωπού.

Παράλληλα στις 17:22, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Τέλος, όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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