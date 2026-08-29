ΠΑΟΚ: Πρώτη προπόνηση για Ούγκρεσιτς – Η αποστολή για Ατρόμητο

Στο γήπεδο της Τούμπας συνεχίστηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Δικεφάλου με φόντο την κυριακάτικη αναμέτρηση στο Περιστέρι με αντίπαλο τον Ατρόμητο.

Όπως αναφέρει η ΠΑΕ, το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και ενεργοποίηση των ποδοσφαιριστών. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε rondo, ενώ έπειτα δόθηκε έμφαση στο τακτικό κομμάτι.

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με δουλειά στις στατικές φάσεις και το καθιερωμένο οικογενειακό δίτερμα.

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς προπονήθηκε για πρώτη φορά με τους νέους συμπαίκτες, συμμετέχοντας στο μεγαλύτερο μέρος του σημερινού προγράμματος.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Καμαρά , Μεϊτέ και Σαρρής ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Ντεσπόντοφ συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα.

Ο Τομ Λουσέ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία που έδειξε πως έχει υποστεί θλάση στον δεξιό δικέφαλο, με την κατάσταση του να επανεκτιμάται καθημερινά.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση κόντρα στον Ατρόμητο:

Παβλένκα , Τσιφτσής , Μοναστηρλής, Κένι , Ελουστόντο , Χατζηδιάκος , Μιχαηλίδης , Μπαταούλας , Γιαννούλης , Μπάμπα , Γκόμεζ , Τέιλορ , Θυμιάνης , Σανταμαρία , Ζαφείρης , Πέλκας , Τάισον , Άλι , Σορετίρε , Ζίβκοβιτς , Χατσίδης , Εντιαγέ , Μύθου .