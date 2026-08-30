Μίνα Καραμήτρου: Αγαπώ τη Ρία Ελληνίδου και το συγκεκριμένο τραγούδι αλλά διαφωνώ πάρα πολύ με τον στίχο

Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ σχολίασε η Μίνα Καραμήτρου ένα απόσπασμα από την πρόσφατη συναυλία της Ρίας Ελληνίδου στην Πάτρα.

Η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, στη δεύτερη εκπομπή της στο πλευρό του Γιώργου Γρηγοριάδη, θέλησε να κάνει μία επισήμανση αναφορικά με το τραγούδι “Θα αλλάξω γειτονιά”, που ακούστηκε στο βίντεο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

Εκεί, χαριτολογώντας, εξέφρασε τη διαφωνία της για το περιεχόμενο του στίχου, τονίζοντας πως… σιγά μην αλλάξει μια γυναίκα γειτονιά για να ξεχάσει έναν άντρα.

«Θέλω να πω κάτι. Αγαπώ Ρία Ελληνίδου, αγαπώ το συγκεκριμένο τραγούδι, διαφωνώ πάρα πολύ με τον στίχο. Σιγά να μην αλλάξω γειτονιά για να ξεχάσω κάποιον! Δεν κατάλαβα! Κορίτσια, διαφωνώ! Σιγά τώρα μην αλλάξουμε γειτονιές επειδή θέλουμε να ξεχάσουμε κάποιον! Μη χειρότερα, Παναγία μου!», σχολίασε η Μίνα Καραμήτρου.

«Σιγά μην αλλάζουμε και γειτονιές τώρα για να σας ξεχνάμε. Το σωστό είναι “δεν αλλάζω γειτονιά”», συμπλήρωσε στο ίδιο ύφος η δημοσιογράφος.