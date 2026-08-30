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Κύπρος: Τουλάχιστον έξι νεκροί από την ανατροπή καταμαράν με 267 επιβαίνοντες στην κατεχόμενη Κερύνεια

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THESTIVAL TEAM

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Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα από την ανατροπή ενός πλοίου με σχεδόν 270 επιβαίνοντες στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας.

Το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ανέφερε ότι έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο, και 172 διασώθηκαν. Συνολικά 267 άτομα επέβαιναν στο πλοίο, και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, μετέδωσε το Anadolu, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τον «υπουργό Μεταφορών» του ψευδοκράτους, το πλοίο μετέφερε συνολικά 267 άτομα, εκ των οποίων 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος.

Τα αίτια του ναυαγίου είναι άγνωστα.

Η εφημερίδα Kibris ανέφερε ότι στο πλοίο, το οποίο σύμφωνα με αναφορές ήταν καταμαράν, άρχισε να μπαίνει νερό περίπου τέσσερα μίλια από τις ακτές.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, το ΚΣΕΔ επικοινώνησε με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ζητώντας να μεταφερθεί προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, ακόμη και να αναλάβει την επιχείρηση με τα διαθέσιμα αεροναυτικά μέσα έρευνας και διάσωσης.

Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ σε ανακοίνωση του αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως: «Λάβαμε θλιβερά νέα. Ένα επιβατηγό πλοίο τύπου καταμαράν βυθίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της Κερύνειας αφού εισήλθε σε νερά. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, που ξεκίνησαν από τις μονάδες της Ακτοφυλακής της ΤΔΒΚ και της Τουρκικής Δημοκρατίας και τους αρμόδιους φορείς, συνεχίζονται αδιάλειπτα. Προς το παρόν, η κύρια προτεραιότητά μας είναι η διάσωση των επιβατών και του πληρώματος. Παρακολουθούμε στενά αυτό το τραγικό περιστατικό και παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους επιβάτες του πλοίου».

Κύπρος

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