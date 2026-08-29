Μαρία Φιλίππου: Δεν αφήνω να με καταβάλουν μικρότητες και εγωισμοί

Η Μαρία Φιλίππου έδωσε συνέντευξη, αυτή την εβδομάδα, στο νέο τεύχος του περιοδικού Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου με αφορμή την θεατρική της παρουσία το φετινό καλοκαίρι.

Μάλιστα, ανάμεσα σε άλλα, η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στις αξίες που θεωρεί πως οφείλει να διατηρεί ένας συνάδελφος της όσο και στον τρόπο που η ίδια διαχειρίζεται τις δυσκολίες στο επάγγελμα της.

Ποια αξία θεωρείτε ότι δεν πρέπει να χάσει ένας ηθοποιός;

Ένας ηθοποιός, όταν ανεβαίνει πάνω στη σκηνή, οφείλει, κατά τη γνώμη μου, να έχει να πει κάτι ο ίδιος στο κοινό του πέρα από τον ρόλο του.

Έχει υπάρξει κάποια δύσκολη συνεργασία που τελικά σας έκανε πιο δυνατή ή σας δίδαξε κάτι σημαντικό;

Δεν αφήνω να με καταβάλουν μικρότητες και εγωισμοί. Προσπαθώ – για να είμαι ειλικρινής, στις λιγοστές δύσκολες συνεργασίες που είχα – να συζητήσω και να λύσω τα προβλήματα που υπάρχουν.