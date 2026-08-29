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Champions League: Η ΑΕΚ κάνει πρεμιέρα στην Νέα Φιλαδέλφεια με την ΛΑΣΚ

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THESTIVAL TEAM

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Με εντός έδρας αναμέτρηση θα επιστρέψει η ΑΕΚ στο Champions League, καθώς η UEFA ανακοίνωσε σήμερα (29/8), το πρόγραμμα της League Phase.

Στην πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, οι παίκτες της Ενωσης θα φιλοξενήσουν στις 8 Σεπτεμβρίου την ΛΑΣΚ Λιντζ από την Αυστρία, ενώ θ΄ακολουθήσουν δύο εκτός έδρας αγώνες, αρχικά με την Σαχτάρ (14/10) και στην συνέχεια με την Μάντσεστερ Σίτι (20/10).

Επόμενη αναμέτρηση είναι αυτή με την Ρεάλ Μαδρίτης στην Νέα Φιλαδέλφεια (4/11), ενώ έπονται οι αγώνες στην Ιταλία με την Κόμο (24/11), την Γαλατασαράϊ (8/12) και την Ρόμα (19/1) του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στην Αθήνα και την Ντόρτμουντ των Κωνσταντέλια και Καρέτσα, στην Γερμανία (27/1).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ΑΕΚ, έχει ως εξής:

1η αγωνιστική: AEK – ΛΑΣΚ 8 Σεπτεμβρίου 2026
2η αγωνιστική: Σαχτάρ – ΑΕΚ 14 Οκτωβρίου 2026
3η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ 20 Οκτωβρίου 2026
4η αγωνιστική: ΑΕΚ – Ρεάλ 4 Νοεμβρίου 2026
5η αγωνιστική: Κόμο – ΑΕΚ 24 Νοεμβρίου 2026
6η αγωνιστική: ΑΕΚ – Γαλατάσαραϊ 8 Δεκεμβρίου 2026
7η αγωνιστική: ΑΕΚ – Ρόμα 19 Ιανουαρίου 2027
8η αγωνιστική: Ντόρτμουντ – ΑΕΚ 27 Ιανουαρίου 2027

ΑΕΚ

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