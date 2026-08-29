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Ελβετία: Χαλάζι σαν μπάλα του γκολφ τραυμάτισε 40 ανθρώπους στη Ζυρίχη, σπασμένα τζάμια και ζημιές σε σπίτια

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THESTIVAL TEAM

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Μεγάλο χαλάζι – μεγέθους έως και 6 εκατοστά – προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη Ζυρίχη. Οδηγοί βρήκαν καταφύγιο κάτω από γέφυρες, ενώ πολίτες έτρεχαν να προφυλαχθούν σε κτίρια. Σαράντα άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη σφοδρή χαλαζόπτωση που κράτησε περίπου μισή ώρα. Τα βίντεο είναι σοκαριστικά.

Έσπασαν τζάμια αυτοκινήτων, προκλήθηκαν ζημιές σε στέγες σπιτιών και υποδομές, ακυρώθηκαν πτήσεις από το αεροδρόμιο της Ζυρίχης, καθώς οι ριπές του ανέμου έφταναν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα.

Παιδιά στο Βίντερτουρ βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωπα με ένα πρωτοφανές κύμα χαλαζόπτωσης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις καταγράφηκαν τραύματα στο κεφάλι και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία του καντονιού της Ζυρίχης, περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το χαλάζι και η πλειονότητα ήταν παιδιά. Αρκετοί χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία.

Σχολικές αίθουσες και κτίρια υπέστησαν ζημιές, ενώ σε ορισμένα σχολεία χρειάστηκε να κληθούν διασώστες.

Στην Ιταλία, η χαλαζόπτωση είχε επίκεντρο την πεδιάδα του Πάδου, στην Κρεμόνα.

Ο περίφημος καθεδρικός ναός της Κρεμόνας – «η Καπέλα Σιξτίνα της Λομβαρδίας» όπως τον αποκαλούν – που έχει μπει στη λίστα με το 10% των πιο όμορφων αξιοθέατων του κόσμου, υπέστη ζημιές. Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε και την περιοχή μεταξύ Μόντσα και Μπρέσια με χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του τένις.

Ισχυρά τα φαινόμενα που κατεγράφησαν το απόγευμα και μεταξύ Πάντοβα και Βενετίας.

Ελβετία Χαλάζι

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