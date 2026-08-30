Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 27χρονη που μπήκε σε χώρο εργαζομένων σε κατάστημα και άρπαξε πορτοφόλια

Αστυνομικοί του Τμήματος Ειδικών Δράσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνέλαβαν μία 27χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 27χρονη συνελήφθη διότι αφαίρεσε από το χώρο προσωπικού, εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, δύο πορτοφόλια εργαζομένων.