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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 27χρονη που μπήκε σε χώρο εργαζομένων σε κατάστημα και άρπαξε πορτοφόλια

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Αστυνομικοί του Τμήματος Ειδικών Δράσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνέλαβαν μία 27χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 27χρονη συνελήφθη διότι αφαίρεσε από το χώρο προσωπικού, εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, δύο πορτοφόλια εργαζομένων.

Θεσσαλονίκη

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