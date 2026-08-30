Δένδιας: Η “Ασπίδα του Αχιλλέα” σηματοδοτεί τη μετάβαση από ένα άθροισμα οπλικών συστημάτων σε ένα ολιστικό σύστημα αποτροπής

Στη σημασία της «Ασπίδας του Αχιλλέα», αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας, χαρακτηρίζοντάς την «έναν σημαντικό κρίκο της μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων» και «μια επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας», σε δήλωση του στο “Βήμα της Κυριακής” και σε επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ.

Η “Ασπίδα του Αχιλλέα”, εντάσσεται στη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030», με την οποία, όπως ανέφερε, «η Πατρίδα μας περνά σε μια νέα πραγματικότητα» και «σε μια νέα αντίληψη για την ‘Αμυνα και την Αποτροπή».

Αναφερόμενος στην ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα», ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας εξήγησε ότι «δεν έχει επιλεγεί τυχαία», καθώς η ασπίδα του ομηρικού ήρωα είχε «πέντε επάλληλα στρώματα».

Με την ίδια λογική, όπως τόνισε, η σύγχρονη ελληνική «Ασπίδα» συγκροτεί «μια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική προστασίας της ελληνικής επικράτειας» και περιλαμβάνει πέντε επίπεδα: «Στη θάλασσα, τη στεριά, τον αέρα, τον κυβερνοχώρο, το διάστημα».

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η «Ασπίδα του Αχιλλέα» σηματοδοτεί «τη μετάβαση από ένα άθροισμα οπλικών συστημάτων σε ένα ολιστικό σύστημα αποτροπής».

Όπως εξήγησε, τα πλοία, τα αεροσκάφη, τα χερσαία μέσα, τα αυτόνομα συστήματα και οι νέοι δορυφόροι, αλλά και γενικότερα «κάθε πλατφόρμα που διαθέτει αισθητήρες», εντάσσονται «σε μια ενιαία δικτυοκεντρική αρχιτεκτονική».

Στη βάση αυτής της αρχιτεκτονικής, όπως επεσήμανε, βρίσκεται «ένα ενοποιημένο σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου (Command & Control)», το οποίο «προτεραιοποιεί την απειλή, την αξιολογεί και προτείνει τον βέλτιστο τρόπο αντιμετώπισης», μετατρέποντας, όπως είπε, «την πληροφορία σε επιχειρησιακή δυνατότητα».

Με την ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα», σύμφωνα με τον κ. Δένδια, τα νέα πλοία του Στόλου και τα αεροσκάφη 4,5 και 5ης γενιάς δεν θα περιορίζονται «στη στενή άμυνα του Αιγαίου», αλλά «θα μπορούν να αναλάβουν έναν ευρύτερο αποτρεπτικό ρόλο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο διαστημικό σκέλος, σημειώνοντας ότι η εγκατάσταση στην Ελλάδα ενός από τους δύο κόμβους του ευρωπαϊκού προγράμματος ασφαλών κυβερνητικών δορυφορικών επικοινωνιών GOVSATCOM «αναδεικνύει τον γεωπολιτικό και στρατηγικό ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «Η Ελλάδα έχει αποκτήσει στόλο μικροδορυφόρων και προετοιμάζεται για τον πρώτο μεγάλο γεωστατικό δορυφόρο της».

Οι δορυφορικές επικοινωνίες, πρόσθεσε, «αποτελούν επιπλέον διάσταση της “Ασπίδας του Αχιλλέα”», καθώς πρόκειται, όπως σημείωσε, για «την επέκταση της ολιστικής μας προσέγγισης και στο διαστημικό πεδίο», το οποίο «αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τη σύγχρονη ‘Αμυνα».

Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής ‘Άμυνας συνέδεσε την «Ασπίδα του Αχιλλέα» με «μία ακόμη βασική επιλογή της “Ατζέντας 2030″». Δηλαδή, «τη δημιουργία ενός σύγχρονου οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας και την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας».

Προϋπόθεση, επανέλαβε ο κ. Δένδιας, είναι «η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25% σε όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα». Ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως είπε, αποδίδεται «στην ουσιαστική μεταφορά τεχνογνωσίας και παραγωγής στο ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα», καθώς και «στην πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των συστημάτων αυτών».

«Στόχος η Ελλάδα να μην παραμένει παθητικός αγοραστής και χρήστης αμυντικών συστημάτων». Αντίθετα, όπως τόνισε, πρέπει «να συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό, στην παραγωγή και στην εξέλιξη αυτών, ενισχύοντας την εγχώρια τεχνογνωσία».

Κλείνοντας, ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε την «Ασπίδα του Αχιλλέα» «μια νέα προσέγγιση χρήσης των οπλικών συστημάτων, με ολιστική διάσταση», σημειώνοντας ότι «Αποτυπώνει τη νέα πραγματικότητα της “Ατζέντας 2030” και μια διαφορετική αντίληψη για την ‘Αμυνα της χώρας».