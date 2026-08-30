Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 40χρονος που μπούκαρε με καραμπίνα σε κατάστημα στο κέντρο και πυροβόλησε

Ο 40χρονος που άνοιξε πυρ σε κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι ο άνδρας που βρίσκεται στα χέρια των αρχών μετά το επεισόδιο που προκάλεσε πανικό στην περιοχή.

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 14:30 όταν ο 40χρονος μπούκαρε με καραμπίνα σε κατάστημα ψιλικών επί της οδού Κασσάνδρου και πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές στον “αέρα”, μία εντός του καταστήματος και μία εκτός.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 40χρονος φέρεται να ήταν και νωρίτερα στο κατάστημα, όπου και σημειώθηκε ένταση. Πληροφορίες αναφέρουν πως επιχείρησε να αφαιρέσει προϊόντα από το μαγαζί, έγινε αντιληπτός και το προσωπικό του καταστήματος τον απομάκρυνε. Αποχώρησε αρχικά όμως λίγο αργότερα επέστρεψε οπλισμένος.

Η Ελληνική Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό.