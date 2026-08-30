MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκιδική: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Σήμαντρα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σήμαντρα του Δήμου Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30 και η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμε ένα ελικόπτερο. Στην κατάσβεση πήραν μέρος υδροφόρες του δήμου Νέας Προποντίδας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ είχε συνεχή εικόνα της εξέλιξης της φωτιάς μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

Χαλκιδική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Τραγωδία στην Κύπρο: Ένας νεκρός από την κακοκαιρία, επέβαινε σε σκάφος στο Κάβο Γκρέκο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Γουρούνα έπεσε σε χαράδρα στο Ηράκλειο – Δύο τραυματίες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

Τουρισμός για όλους: Τα επόμενα βήματα των δικαιούχων και η επόμενη φάση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 λεπτά πριν

Τρεις συλλήψεις στην Αλεξανδρούπολη για κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων

ΚΑΙΡΟΣ 10 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 16 ώρες πριν

Πρόστιμο 1.500 ευρώ για οδηγό και επιβάτες -Ποια καθημερινή συνήθεια πρέπει να κόψουμε