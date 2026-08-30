Χαλκιδική: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Σήμαντρα

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σήμαντρα του Δήμου Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30 και η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμε ένα ελικόπτερο. Στην κατάσβεση πήραν μέρος υδροφόρες του δήμου Νέας Προποντίδας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ είχε συνεχή εικόνα της εξέλιξης της φωτιάς μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.