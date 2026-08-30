Συναγερμός για φωτιά σε περιοχή της Χαλκιδικής – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 13:30 για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σημάντρα του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα ενώ από αέρος έχει κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Νέας Προποντίδας προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.