MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συναγερμός για φωτιά σε περιοχή της Χαλκιδικής – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 13:30 για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σημάντρα του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα ενώ από αέρος έχει κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Νέας Προποντίδας προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

Χαλκιδική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ιβάν Σαββίδης: “Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, ξεχάστε ό,τι έγινε στην Ευρώπη – Δείξτε την ικανότητα και τον χαρακτήρα του ΠΑΟΚ”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Άννα Καραμανλή στην Κοζάνη: Παρουσίαση της νέας τουριστικής ταυτότητας της Δυτικής Μακεδονίας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 13 λεπτά πριν

Άρης Μουγκοπέτρος: Ποινική δίωξη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – “Ήταν λάθος μου είχα πιει δύο ποτάκια παραπάνω”

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ιράν: Ο Πληθωρισμός έφτασε στο 66% τον Ιούλιο – “Βουτιά” 35% στο εξωτερικό εμπόριο

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Συμβόλαιο θανάτου για δίδυμα αδέλφια σχεδίαζαν τρεις συλληφθέντες στην Κύπρο: Αστυνομικός εμφανίστηκε ως εκτελεστής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Αδιανόητο περιστατικό στον ΒΟΑΚ: Οδηγός έσπασε τα κολωνάκια για να κάνει προσπέραση – Δείτε βίντεο