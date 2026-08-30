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Τραυματίστηκε Αυστραλή λουόμενη από αποκόλληση βράχων στην ακτή “Κλέφτικο” στην Μήλο

Αρχείο Intime
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Τραυματίστηκε 34χρονη, υπήκοος Αυστραλίας, στην περιοχή «Κλέφτικο», στη νότια Μήλο, έπειτα από αποκόλληση βράχων, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Η γυναίκα είχε μεταβεί στην περιοχή με επαγγελματικό τουριστικό σκάφος που πραγματοποιούσε περιήγηση γύρω από το νησί.

Κατά τη διάρκεια θαλάσσιου λουτρού στο «Κλέφτικο», σημειώθηκε αποκόλληση βράχων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Η 34χρονη μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της στο λιμάνι της Μήλου και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μήλου για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Μήλος

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