Τι να τρώτε με τον καφέ – Τι τον εξουδετερώνει στο στομάχι

Ο καφές είναι… κάτι παραπάνω από μια πρωινή τελετουργία: είναι ένα αγαπημένο ρόφημα που απολαμβάνουν σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, το τι επιλέγετε να συνδυάσετε με τον καφέ σας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την πέψη, τα επίπεδα ενέργειας και τη γενική υγεία σας.

Η κατανόηση των τροφών που πρέπει να αποφεύγετε, οι πιο υγιεινές επιλογές για να συνδυάσετε τον καφέ σας και το πώς να εξουδετερώσετε την οξύτητά του, μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε καλύτερες διατροφικές επιλογές.

Ποιες τροφές πρέπει να ΜΗΝ αναμιγνύετε με τον καφέ

Γαλακτοκομικά : Η οξύτητα του καφέ μπορεί να μειώσει την απορρόφηση ασβεστίου από γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως το γάλα και το γιαούρτι, επηρεάζοντας δυνητικά την υγεία των οστών.

: Η οξύτητα του καφέ μπορεί να μειώσει την απορρόφηση ασβεστίου από γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως το γάλα και το γιαούρτι, επηρεάζοντας δυνητικά την υγεία των οστών. Πικάντικα : Ο συνδυασμός πικάντικων τροφών με καφέ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καούρας και ερεθισμού του στομάχου, λόγω της ενισχυμένης οξύτητας.

: Ο συνδυασμός πικάντικων τροφών με καφέ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καούρας και ερεθισμού του στομάχου, λόγω της ενισχυμένης οξύτητας. Ζαχαρούχα : Τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη μπορεί να προκαλέσουν γρήγορη αύξηση και επακόλουθη πτώση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, αφήνοντάς σας να νιώθετε νωθρότητα.

: Τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη μπορεί να προκαλέσουν γρήγορη αύξηση και επακόλουθη πτώση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, αφήνοντάς σας να νιώθετε νωθρότητα. Επεξεργασμένα: Τα επεξεργασμένα τρόφιμα με συντηρητικά μπορεί να είναι πιο δύσκολο να χωνευτούν, όταν συνδυάζονται με καφέ, οδηγώντας σε φούσκωμα και δυσφορία.

Ποιες είναι οι πιο υγιεινές επιλογές για να φάτε με τον καφέ σας

Για ένα ισορροπημένο και θρεπτικό ξεκίνημα της ημέρας σας, στραφείτε σε αυτούς τους υγιεινούς συνδυασμούς:

Δημητριακά ολικής αλέσεως : Τα δημητριακά ολικής αλέσεως, όπως το πλιγούρι βρώμης ή το ψωμί ολικής αλέσεως, παρέχουν σταθερή ενέργεια, συμπληρώνοντας τη γρήγορη ώθηση της καφεΐνης από τον καφέ.

: Τα δημητριακά ολικής αλέσεως, όπως το πλιγούρι βρώμης ή το ψωμί ολικής αλέσεως, παρέχουν σταθερή ενέργεια, συμπληρώνοντας τη γρήγορη ώθηση της καφεΐνης από τον καφέ. Φρούτα: Φρούτα όπως οι μπανάνες, τα μούρα και τα μήλα, προσφέρουν φυτικές ίνες, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, βοηθώντας στην εξουδετέρωση της οξύτητας του καφέ.

Φρούτα όπως οι μπανάνες, τα μούρα και τα μήλα, προσφέρουν φυτικές ίνες, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, βοηθώντας στην εξουδετέρωση της οξύτητας του καφέ. Υγιή λιπαρά και πρωτεΐνες: Οι ξηροί καρποί, οι σπόροι και το αβοκάντο προσθέτουν υγιή λιπαρά και πρωτεΐνες, βοηθώντας σας να παραμείνετε χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και σταθεροποιώντας τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Τι εξουδετερώνει τον καφέ στο στομάχι

Εάν η οξύτητα του καφέ σας προκαλεί ενοχλήσεις, ακολουθούν τρόποι για να διευκολύνετε το στομάχι σας:

Προσθέστε γάλα ή και μη γαλακτοκομικά στοιχεία : Το γάλα ή εναλλακτικές λύσεις φυτικής προέλευσης, όπως το γάλα αμυγδάλου ή βρώμης, μπορούν να μειώσουν την οξύτητα του καφέ.

: Το γάλα ή εναλλακτικές λύσεις φυτικής προέλευσης, όπως το γάλα αμυγδάλου ή βρώμης, μπορούν να μειώσουν την οξύτητα του καφέ. Καταναλώστε αλκαλικές τροφές : Αλκαλικές τροφές, όπως οι μπανάνες και το σπανάκι μπορούν να βοηθήσουν στην εξισορρόπηση της οξύτητας του καφέ, μειώνοντας τον κίνδυνο παλινδρόμησης οξέος.

: Αλκαλικές τροφές, όπως οι μπανάνες και το σπανάκι μπορούν να βοηθήσουν στην εξισορρόπηση της οξύτητας του καφέ, μειώνοντας τον κίνδυνο παλινδρόμησης οξέος. Χρησιμοποιήστε μαγειρική σόδα: Μια πρέζα μαγειρική σόδα μπορεί να εξουδετερώσει τα οξέα του καφέ, αν και να είστε προσεκτικοί με την ποσότητα για να αποφύγετε την αλλαγή της γεύσης.

Συνοπτικά

Ο καφές είναι ένα ευέλικτο ρόφημα, αλλά οι αλληλεπιδράσεις του με ορισμένα τρόφιμα και η εγγενής οξύτητά του μπορεί μερικές φορές να προκαλέσουν πεπτικά προβλήματα. Αποφεύγοντας τους προβληματικούς συνδυασμούς τροφίμων, επιλέγοντας πιο ταιριαστές τροφές και χρησιμοποιώντας απλές μεθόδους εξουδετέρωσης της οξύτητάς του, μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας χωρίς να αναστατώνετε το στομάχι σας.

Πηγή: onmed.gr