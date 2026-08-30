MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βελόπουλος: Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου κάλπικου νομίσματος

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τα βέλη του τα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα στρέφει με δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος σε δήλωσή του αναφέρει:

«Ο Κ. Μητσοτάκης που διαβεβαίωνε ότι θα καταργήσει τον επαίσχυντο νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου, σήμερα ομολογεί ότι απλώς μοιράζει “ψίχουλα” σε μόλις 8.500 συνταξιούχους, ενώ η “ληστεία” συνεχίζεται για 200.000 συνταξιούχους!».

Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο, «οι “κάλπικες” υποσχέσεις του πρωθυπουργού αποδεικνύουν ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου, “κάλπικου” νομίσματος».

Κυριάκος Βελόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Γάζα: Ισραηλινά πλήγματα με στόχο διοικητή της Χαμάς σε νοσοκομείο

ΔΙΕΘΝΗ 8 λεπτά πριν

Νεπάλ: Στους 781 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Ξεκίνησαν οι ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Χατζηδάκης για Ταμείο Ανάκαμψης: Τα μολύβια κάτω, τα καταφέραμε

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ούγκρεσιτς: “Επέλεξα τον ΠΑΟΚ γιατί αγαπώ τα ασπρόμαυρα, θέλω πρωτάθλημα και Κύπελλο”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις για απόπειρα απάτης σε βάρος 99χρονης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Στο νοσοκομείο μία τραυματίας μετά από σύγκρουση δύο ΙΧ στη Θεσσαλονίκη