Βελόπουλος: Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου κάλπικου νομίσματος

Τα βέλη του τα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα στρέφει με δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος σε δήλωσή του αναφέρει:

«Ο Κ. Μητσοτάκης που διαβεβαίωνε ότι θα καταργήσει τον επαίσχυντο νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου, σήμερα ομολογεί ότι απλώς μοιράζει “ψίχουλα” σε μόλις 8.500 συνταξιούχους, ενώ η “ληστεία” συνεχίζεται για 200.000 συνταξιούχους!».

Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο, «οι “κάλπικες” υποσχέσεις του πρωθυπουργού αποδεικνύουν ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου, “κάλπικου” νομίσματος».