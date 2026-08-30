Στο νοσοκομείο μία τραυματίας μετά από σύγκρουση δύο ΙΧ στη Θεσσαλονίκη
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (30/8) στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 01:15 δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στον δρόμο από Νέο Ρύσιο προς Ταγαράδες στη στροφή της Waterland.
Μάλιστα, στο τροχαίο χρειάστηκε να επέμβει και η Πυροσβεστική η οποία συμμετείχε στον απεγκλωβισμό μία 20χρονης γυναίκας και η οποία παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Ολοκληρώθηκε #απεγκλωβισμός ημεδαπής από Ι.Χ.Ε. όχημα, με τη χρήση διασωστικής σειράς και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, επί της Επαρχιακής Οδού Ταγαράδων – Νέου Ρυσίου, στον Δήμο Θέρμης.
Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 #οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2026
Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος ερευνά το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Πρεμιέρα αύριο για τις μείωσης τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης – Προς παράταση η επιδότηση του ντίζελ
- Μαρκόπουλος: Στήριξη της μεσαίας τάξης στο κυβερνητικό “ραντάρ” – “Πολιτικό unfair” η επίσκεψη Τσίπρα στη ΔΕΘ πριν από τον Πρωθυπουργό
- Θεσσαλονικιά έδωσε “ρεσιτάλ” επιστρέφοντας από τη Σέριφο: “Σε 5 νησάκια πήγαμε, φέτος δεν έκατσα σε ξαπλώστρα, έκανα πάρα πολλές βόλτες”