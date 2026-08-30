Στο νοσοκομείο μία τραυματίας μετά από σύγκρουση δύο ΙΧ στη Θεσσαλονίκη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (30/8) στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 01:15 δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στον δρόμο από Νέο Ρύσιο προς Ταγαράδες στη στροφή της Waterland.

Μάλιστα, στο τροχαίο χρειάστηκε να επέμβει και η Πυροσβεστική η οποία συμμετείχε στον απεγκλωβισμό μία 20χρονης γυναίκας και η οποία παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Ολοκληρώθηκε #απεγκλωβισμός ημεδαπής από Ι.Χ.Ε. όχημα, με τη χρήση διασωστικής σειράς και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, επί της Επαρχιακής Οδού Ταγαράδων – Νέου Ρυσίου, στον Δήμο Θέρμης.

Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 #οχήματα. August 29, 2026

Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος ερευνά το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.