Βασιλακόπουλος: Τα περισσότερα μολυσμένα κουνούπια και ο καιρός πίσω από την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου

Στους παράγοντες που φαίνεται να έχουν συμβάλει στην αυξημένη παρουσία του ιού του Δυτικού Νείλου αναφέρθηκε σήμερα ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews αναφέρθηκε στα κρούσματα καθώς και στα μέτρα προστασίας που μπορούν να λάβουν οι πολίτες.

Αυξημένος ο αριθμός των μολυσμένων κουνουπιών

Όπως εξήγησε, η φετινή εικόνα δεν φαίνεται να συνδέεται τόσο με σημαντική αύξηση του πληθυσμού των κουνουπιών, αλλά κυρίως με το γεγονός ότι μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά έχει μολυνθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ο κ. Βασιλακόπουλος ανέφερε ότι η αποτελεσματικότητα των δράσεων καταπολέμησης των κουνουπιών ελέγχεται μέσω ειδικών παγίδων, οι οποίες τοποθετούνται δειγματοληπτικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Περιφέρεια. Με τον τρόπο αυτό καταγράφεται τόσο η παρουσία όσο και ο αριθμός των κουνουπιών.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε, ο συνολικός αριθμός των κουνουπιών φέτος εμφανίζεται μόνο οριακά αυξημένος σε σχέση με την περυσινή χρονιά. Η σημαντική διαφοροποίηση, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά το ποσοστό των κουνουπιών που είναι φορείς του ιού.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, φέτος εντοπίζονται «πολύ περισσότερα κουνούπια» που έχουν μολυνθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου, γεγονός που εκτιμάται ότι αποτελεί έναν από τους βασικότερους λόγους για την αύξηση των κρουσμάτων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ψεκασμοί έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% σε σύγκριση με πέρυσι. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τις δράσεις για τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών.

Τρεις παράγοντες καθορίζουν τη δυναμική του φαινομένου

Όπως εξήγησε ο καθηγητής, η συνολική δυναμική του ιού του Δυτικού Νείλου εξαρτάται από τρεις βασικούς παράγοντες:

τον αριθμό των κουνουπιών,

το ποσοστό των κουνουπιών που είναι μολυσμένα,

και την παρουσία άγριων πτηνών, από τα οποία μολύνονται τα κουνούπια.

Ο ίδιος συνέδεσε μάλιστα τις εξάρσεις της νόσου με έναν κύκλο που παρατηρείται ανά αρκετά χρόνια. Όπως είπε, τα κουνούπια μολύνονται από τα άγρια πτηνά και, σύμφωνα με την επιδημιολογική επιτήρηση που πραγματοποιείται από το 2010, παρατηρούνται εξάρσεις περίπου κάθε 7-8 χρόνια.

Στην περίπτωση της Αττικής, πρόσθεσε, φέτος υπήρξαν και ιδιαίτερα ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες για την ανάπτυξη των κουνουπιών: θερμός χειμώνας και υγρή άνοιξη με πολλές βροχές, γεγονός που δημιούργησε περισσότερα σημεία με στάσιμα νερά.

Στους παραπάνω παράγοντες, σύμφωνα με τον κ. Βασιλακόπουλο, προστέθηκε και η αυξημένη παρουσία αποδημητικών πτηνών που περνούν από την Ελλάδα.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Αναφερόμενος στο γεγονός ότι έχουν καταγραφεί περιστατικά και σε μικρότερες ηλικίες, ο κ. Βασιλακόπουλος διευκρίνισε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μπορεί να προσβάλει ανθρώπους όλων των ηλικιών. Ωστόσο, διαφορετικό είναι το ζήτημα της νόσησης και διαφορετικό της σοβαρής νόσησης.

Όπως εξήγησε, ένας νέος και υγιής οργανισμός που θα μολυνθεί έχει κατά κανόνα πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να αναρρώσει πλήρως, ακόμη και αν εμφανίσει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Αντίθετα, ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης και θανάτου είναι σημαντικά υψηλότερος στους ηλικιωμένους και στα άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Μάλιστα, αναφερόμενος στα φετινά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, σημείωσε ότι οι 19 θάνατοι που έχουν καταγραφεί αφορούν ηλικιωμένους, με τη διάμεση ηλικία των θανόντων να βρίσκεται περίπου στα 75-78 έτη.

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι 124 άνθρωποι που νοσηλεύτηκαν πήραν εξιτήριο και είναι καλά, θέλοντας να καταδείξει ότι η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων που προσβάλλονται από τον ιό τελικά τα καταφέρνει.

Οι περισσότεροι που μολύνονται δεν εμφανίζουν συμπτώματα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο γεγονός ότι η μόλυνση από τον ιό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο ασθενής θα εμφανίσει συμπτώματα.

Όπως ανέφερε, η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνονται δεν αντιλαμβάνεται καν ότι έχει νοσήσει, καθώς δεν εμφανίζει συμπτώματα.

Τα μέτρα που μπορούν να λάβουν οι πολίτες

Πέρα από τις δράσεις της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο καθηγητής τόνισε ότι σημαντικό ρόλο έχει και η ατομική προστασία.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωσε, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες και ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, είναι σημαντικό:

να χρησιμοποιούνται μακριά ρούχα, ώστε να περιορίζεται η έκθεση του δέρματος,

να εφαρμόζονται εντομοαπωθητικά, όπως σπρέι και λοσιόν,

να χρησιμοποιούνται εντομοαπωθητικά χώρου, όπως τα αντικουνουπικά που τοποθετούνται στις πρίζες και τα ειδικά «φιδάκια»,

και να αξιοποιείται ακόμη και ένας ανεμιστήρας, καθώς η ροή του αέρα μπορεί να δυσκολέψει την προσέγγιση των κουνουπιών.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει η αποφυγή δημιουργίας εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών στους ιδιωτικούς χώρους.

Ο κ. Βασιλακόπουλος έφερε ως παράδειγμα τα πιατάκια κάτω από τις γλάστρες, όπου μπορεί να συγκεντρώνεται νερό, αλλά και άλλες πιθανές εστίες στάσιμου νερού. Όπως τόνισε, δεν πρέπει να παραμένει νερό σε τέτοια σημεία.

Αναφέρθηκε επίσης στις κατοικίες που διαθέτουν βόθρο, επισημαίνοντας την ανάγκη να λαμβάνονται μέτρα προστασίας στα σημεία εξαερισμού, όπως η τοποθέτηση σήτας, ώστε να περιορίζεται η πρόσβαση των κουνουπιών.

«Πρέπει και εμείς σαν πολίτες να δώσουμε τη μάχη», ήταν το μήνυμα που έστειλε.

Μέχρι πότε θα συνεχιστεί η έξαρση

Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του φαινομένου, ο κ. Βασιλακόπουλος ανέφερε ότι κάθε χρόνο η δραστηριότητα του ιού και των κουνουπιών υποχωρεί προς τα μέσα ή το τέλος Οκτωβρίου.

Ωστόσο, δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τώρα η ακριβής ημερομηνία, καθώς αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες.

Όσο ο καιρός παραμένει θερμός, εξήγησε, ευνοείται η ανάπτυξη των κουνουπιών. Παράλληλα, και οι δράσεις καταπολέμησης πρέπει να πραγματοποιούνται υπό τις κατάλληλες συνθήκες.