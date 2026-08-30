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Γιαννιτσά: Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο 27χρονος μετά από καβγά σε μαγαζί – Συνελήφθη ο δράστης που τον γρονθοκόπησε

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στα Γιαννιτσά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 26χρονος γρονθοκόπησε έναν 27χρονο, μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν, με αποτέλεσμα ο 27χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος. Μάλιστα, ο δράστης ήταν μαζί με έναν φίλο του όταν επιτέθηκε στον 27χρονο.

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο 26χρονος συνελήφθη από τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, προηγήθηκε επεισόδιο σε γνωστό club της περιοχής μεταξύ του δράστη και της κοπέλας του θύματος και στη συνέχεια οι δύο άντρες συναντήθηκαν εκτός του club.

Γιαννιτσά

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