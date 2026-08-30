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To story του Καρέτσα για τον Κωνσταντέλια: Θα επιστρέψεις πιο δυνατός αδερφέ μου

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THESTIVAL TEAM

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Το δικό του μήνυμα για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια έστειλε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατό του στο παιχνίδι με τον Αμβούργο.

Οι φόβοι για ρήξη χιαστού είναι έντονοι στα στελέχη των Βεστφαλών, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να βρίσκεται στο πλευρό του συμπαίκτη του.

“Θα επιστρέψεις πιο δυνατός αδερφέ μου”, έγραψε ο νεαρός διεθνής μεσοεπιθετικός σε story στο Instagram.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποτελούν σημαντικά κεφάλαια για την Ντόρτμουντ, η οποία επένδυσε πολλά χρήματα για να τους φέρει το φετινό καλοκαίρι στην ομάδα.

Γιάννης Κωνσταντέλιας Κωνσταντίνος Καρέτσας

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