Νέα εξέγερση στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σερρών

Νέο σοβαρό επεισόδιο εξέγερσης μεταναστών σημειώθηκε χτες το βράδυ στην κλειστή δομή στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής Σερρών.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 10 το βράδυ όταν οι μετανάστες περίπου 350 άτομα που φιλοξενούνται στην κλειστή δομή άρχισαν να διαμαρτύρονται, να πετούν πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις ενώ κατάφεραν και έσπασαν τμήμα του φράχτη χωρίς όμως να διαφύγει κανείς. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χρήση χημικών ενώ η κατάσταση ελέγχθηκε περίπου στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Το επεισόδιο έρχεται ως συνέχεια προηγούμενου που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο 22 Αυγούστου όπου τότε είχαν καταφέρει να φύγουν από τον φράχτη περί τα 40 άτομα εκ των οποίων τα 13 δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα.

Η δομή πλέον αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υποδομών καθώς έχουν καταστραφεί οι τρεις από τις τέσσερις πτέρυγες της. Πλέον στη μία λειτουργική πτέρυγα χωρητικότητας 220 ατόμων διαμένουν 350 άτομα ενώ σοβαρή είναι η ζημιά και στην περίφραξη.

Υπενθυμίζεται ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών καθώς και ο Δήμος Σιντικής, τόσο ο Δήμαρχος όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο με ψήφισμα του, έχουν ζητήσει το κλείσιμο της δομής.