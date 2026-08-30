MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νέα εξέγερση στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σερρών

|
ΦΑΝΗ ΧΑΡΙΣΗ

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Νέο σοβαρό επεισόδιο εξέγερσης μεταναστών σημειώθηκε χτες το βράδυ στην κλειστή δομή στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής Σερρών.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 10 το βράδυ όταν οι μετανάστες περίπου 350 άτομα που φιλοξενούνται στην κλειστή δομή άρχισαν να διαμαρτύρονται, να πετούν πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις ενώ κατάφεραν και έσπασαν τμήμα του φράχτη χωρίς όμως να διαφύγει κανείς. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χρήση χημικών ενώ η κατάσταση ελέγχθηκε περίπου στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Το επεισόδιο έρχεται ως συνέχεια προηγούμενου που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο 22 Αυγούστου όπου τότε είχαν καταφέρει να φύγουν από τον φράχτη περί τα 40 άτομα εκ των οποίων τα 13 δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα.

Η δομή πλέον αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υποδομών καθώς έχουν καταστραφεί οι τρεις από τις τέσσερις πτέρυγες της. Πλέον στη μία λειτουργική πτέρυγα χωρητικότητας 220 ατόμων διαμένουν 350 άτομα ενώ σοβαρή είναι η ζημιά και στην περίφραξη.

Υπενθυμίζεται ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών καθώς και ο Δήμος Σιντικής, τόσο ο Δήμαρχος όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο με ψήφισμα του, έχουν ζητήσει το κλείσιμο της δομής.

Δομή μεταναστών Σέρρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Στο τέλος του 2026 διαγωνισμός για την ανάπλαση του Σιδηροδρομικού Σταθμού στη Θεσσαλονίκη – Τι είπε για μετρό και ΔΕΘ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 58 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Νέοι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε ανηλίκους σε περιοχές του Δήμου Καλαμαριάς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Συναγερμός στη Ρόδο: Αεροσκάφος γύρισε στο αεροδρόμιο “Διαγόρας” μετά από ένδειξη βλάβης – Η ανακοίνωση της εταιρείας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Εμμανουήλ Καραλής: Η ξεχωριστή βραδιά του Έλληνα αθλητή με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Ανδρέα Τετέι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Παρουσία Σαββίδη η προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν τον αγώνα με τον Ατρόμητο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Γενικός διευθυντής Ντόρτμουντ για Κωνσταντέλια: “Φοβόμαστε για το χειρότερο”