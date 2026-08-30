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Θεσσαλονίκη: Ανήλικος προσπάθησε να διαρρήξει χώρο στάθμευσης αλλά τον τσάκωσαν – Πήγε να ξεφύγει με κλοτσιές

Intime
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Στη σύλληψη ενός νεαρού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός συνελήφθη καθώς από κοινού με συνεργό του, αποπειράθηκαν να διαρρήξουν παράθυρο ημιυπόγειου χώρου στάθμευσης στην περιοχή της Σταυρούπολης.

Στη θέα των αστυνομικών τράπηκε σε φυγή και κατά την ακινητοποίησή του δεν συμμορφώθηκε στις εντολές και προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη με λακτίσματα (κλοτσιές).

Θεσσαλονίκη

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