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Όλυμπος: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό 23χρονου ορειβάτη – Τραυματίστηκε στο πόδι

Intime
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Ολοκληρώθηκε το πρωί της Κυριακής (30/8) η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 23χρονο αλλοδαπό ορειβάτη στον Όλυμπο, σε περιοχή πάνω από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο 23χρονος τραυματίστηκε στο πόδι έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια πεζοπορίας και κάλεσε το 112. Μετά τον άμεσο γεωεντοπισμό του κινητοποιήθηκαν 13 πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, τη 2η ΕΜΑΚ και την 8η ΕΜΑΚ.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον τραυματία και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όλυμπος

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