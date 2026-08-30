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Θεσσαλονίκη: 22χρονος διακινητής έκρυβε στον χώρο αποσκευών του ΙΧ του αλλοδαπό χωρίς έγγραφα

Intime
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Στον εντοπισμό και στη σύλληψη ενός 22χρονου αλλοδαπού, ο οποίος ενέχεται σε μεταφορά παράτυπων μεταναστών οδήγησαν οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του ανωτέρω σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης, που διενεργεί την προανάκριση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο προαναφερόμενος άντρας, χθες το μεσημέρι, εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην Π.Ε.Ο. Καβάλας – Θεσσαλονίκης. Στην περιοχή της Ασπροβάλτας ακινητοποιήθηκε, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε στο όχημα, βρέθηκε στο χώρο των αποσκευών ένας αλλοδαπός, ο οποίος στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.

Ο 22χρονος άντρας συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν (2) κινητά τηλέφωνα και το όχημα μεταφοράς.

Θεσσαλονίκη

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