Κύπρος: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες μετά την βύθιση σκαφών στο Κάβο Γκρέκο από σφοδρή καταιγίδα – Βίντεο

Ένας Ελληνοκύπριος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη άτομα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, μετά την προσάραξη δύο σκαφών σε βράχια, στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο, λόγω της έντονης θαλασσοταραχής.

Συνολικά έξι άτομα ανασύρθηκαν κατά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που συντόνισε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ).

Αποκλειστικά πλάνα 3/6: Επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ – Κινητοποιήθηκε ελικόπτερο pic.twitter.com/oZjzGQQ7y9 August 29, 2026

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του ΚΣΕΔ, ενεργοποιήθηκε σήμερα στις 14:30 το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ» στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο, με σκοπό τη διάσωση ατόμων που βρίσκονταν σε κίνδυνο σε τρία σκάφη.

(Βίντεο 2/2 από τα κατεστραμμένα σκάφη) Δύο σκάφη καταστράφηκαν στο Κάβο Γκρέκο – Αποκλειστικά πλάνα από την επιχείρηση διάσωσης pic.twitter.com/v1OqmeNB9y August 29, 2026

Όπως αναφέρει το ΚΣΕΔ, δύο από τα τρία σκάφη καταστράφηκαν ολοσχερώς, μετά την προσάραξή τους σε βράχια εξαιτίας της έντονης θαλασσοταραχής.

(Βίντεο 1/2 από τα κατεστραμμένα σκάφη) Δύο σκάφη καταστράφηκαν στο Κάβο Γκρέκο – Αποκλειστικά πλάνα από την επιχείρηση διάσωσης pic.twitter.com/bq48acEVQm — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ανασύρθηκαν συνολικά έξι άτομα.

Το πρώτο άτομο διασώθηκε από περίπολο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου και είναι καλά στην υγεία του, αναφέρεται.

Τα ελικόπτερα Έρευνας και Διάσωσης ανέσυραν ακόμη πέντε άτομα. Σημειώνεται ότι δύο είναι καλά στην υγεία τους και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες αποδεσμεύτηκαν, ενώ δύο ακόμη άτομα μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Την ίδια ώρα, ένας Ελληνοκύπριος περισυνελέγη αναίσθητος από ελικόπτερο Έρευνας και Διάσωσης και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου πιστοποιήθηκε ο θάνατός του, αναφέρεται.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, ελικόπτερο της 460 Μοίρας Έρευνας και Διάσωσης της Εθνικής Φρουράς, περίπολο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου, προσωπικό της ΕΜΑΚ και του Πυροσβεστικού Σταθμού Αμμοχώστου, καθώς και ασθενοφόρα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

Συνολικά 357 κλήσεις έλαβε μέχρι τώρα το ΕΣΚΕΠΥ –

Παράλληλα, 357 κλήσεις συνολικά έλαβε παγκύπρια μέχρι τώρα το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΕΣΚΕΠΥ) που αφορούσαν κατά αποκλειστικότητα τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή.

Σοβαρή περίπτωση αφορούσε παιδάκι που εγκλωβίστηκε κάτω από τέντα σε βεράντα διαμερίσματος 4ου ορόφου στον Άγιο Δομέτιο και διασώθηκε από τις ομάδες διάσωσης ευτυχώς χωρίς τραυματισμό, αναφέρει ο κ. Κεττής σε ανάρτησή του στο Χ.

Όπως σημειώνει, από τις 357 κλήσεις, 332 ήταν στην επαρχία Λευκωσίας και άλλες 25 στις άλλες επαρχίες «που αφορούσαν κατά αποκλειστικότητα τα έντονα καιρικά φαινόμενα».

Πολλές από τις κλήσεις διεκπεραιώθηκαν και άλλες έχουν πάρει σειρά προτεραιότητας για διεκπεραίωση, σημειώνει. Τα περιστατικά, προσθέτει, αφορούν προλήψεις πυρκαγιών, ατυχημάτων, διασώσεις ζωών, αντλήσεις όμβριων υδάτων από υποστατικά, μετακινήσεις ευτελών υλικών και περισώσεις περιουσιών.

Σημειώνει ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία επεμβαίνει με μεγάλο αριθμό συνεργείων, ενώ έγινε και ανάκληση προσωπικού και υποστηρίζεται από τις τοπικές αρχές, τους ΕΟΑ, την πολιτική άμυνα, την αστυνομία, την ΑΗΚ και οργανωμένες εθελοντικές ομάδες.Συνολικά 357 κλήσεις έλαβε μέχρι τώρα το ΕΣΚΕΠΥ, δηλωσε ο Κεττής.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ