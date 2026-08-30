MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ο Γιώργος Γιαννιάς γιόρτασε 11 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του: “Σ’ αγαπάω άλλο μου μισό”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Έντεκα χρόνια γάμου πέρασαν από την ημέρα που ο Γιώργος Γιαννιάς και η σύζυγός του παντρεύτηκαν στη Ρόδο και η Ελευθερία Παντελιδάκη το γιόρτασε δημοσιεύοντας στο Instagram ένα βίντεο.

Στην ανάρτηση παρουσιάζονται φωτογραφίες από την ημέρα που παντρεύτηκαν, με τη σύζυγο του τραγουδιστή Γιώργου Γιαννιά να εκφράζει δημόσια την αγάπη της για εκείνον.

«Σε λατρεύω κάθε μέρα, κάθε ώρα και πιο πολύ. Χρόνια μας πολλά», έγραψε χαρακτηριστικά η Ελευθερία Παντελιδάκη, με τον Γιώργο Γιαννιά να προσθέτει: «Σ’ αγαπάω άλλο μου μισό»

Γιώργος Γιαννιάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 38 λεπτά πριν

Βελόπουλος: Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου κάλπικου νομίσματος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Σε πανηγύρι στη Λαμία ήταν ο Άρης Μουγκοπέτρος – Πρόστιμο 1.375 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 250 μέρες μετά το αλκοτέστ

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Νέο μήνυμα Χαμενεΐ στις χώρες του Κόλπου: “Αναγνωρίστε τον αληθινό εχθρό, οι μουσουλμάνοι να είμαστε ενωμένοι”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Μοτοσικλετιστής μπήκε 9 φορές αντίθετα σε μονόδρομο και παραβίασε 7 κόκκινα φανάρια στο κέντρο της Αθήνας

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Σωκράτης Αλαφούζος: Αυτή η φωτογραφία με τον αδελφό μου αντιπροσώπευε πάντα για μένα τον φόβο που ένιωθα εκείνα τα χρόνια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη εξελίσσεται στον Ψηφιακό Λιμένα της ΝΑ Ευρώπης