Ο Γιώργος Γιαννιάς γιόρτασε 11 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του: “Σ’ αγαπάω άλλο μου μισό”

Έντεκα χρόνια γάμου πέρασαν από την ημέρα που ο Γιώργος Γιαννιάς και η σύζυγός του παντρεύτηκαν στη Ρόδο και η Ελευθερία Παντελιδάκη το γιόρτασε δημοσιεύοντας στο Instagram ένα βίντεο.

Στην ανάρτηση παρουσιάζονται φωτογραφίες από την ημέρα που παντρεύτηκαν, με τη σύζυγο του τραγουδιστή Γιώργου Γιαννιά να εκφράζει δημόσια την αγάπη της για εκείνον.

«Σε λατρεύω κάθε μέρα, κάθε ώρα και πιο πολύ. Χρόνια μας πολλά», έγραψε χαρακτηριστικά η Ελευθερία Παντελιδάκη, με τον Γιώργο Γιαννιά να προσθέτει: «Σ’ αγαπάω άλλο μου μισό»