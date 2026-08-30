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KKE για ανάρτηση Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση τσακίζει τις ανάγκες του λαού για να αυξάνονται τα κέρδη των “επενδυτών”

Intime
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THESTIVAL TEAM

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«Τα “χρωστούμενα” προς τον λαό της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας και όλης της χώρας αυξάνονται κάθε μέρα που η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει να υλοποιεί αυτήν την πολιτική, που τσακίζει όλες του τις ανάγκες για να αυξάνονται τα κέρδη των “επενδυτών” και για να μπαίνει η Ελλάδα όλο και πιο βαθιά στους πολεμικούς ανταγωνισμούς», αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του στην οποία σχολιάζει την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Στα “χρωστούμενα” της κυβέρνησης, προστίθεται και ο πακτωλός των δις που θα πληρώσει τελικά ο λαός, για να στηριχτεί το μεγάλο κεφάλαιο μέσω του “Ταμείου Ανάκαμψης”, αλλά και τα 600 αντιλαϊκά του προαπαιτούμενα, τα περισσότερα εκ των οποίων ψήφισαν από κοινού ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ο “όλος” ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο θα συμβεί και με τα όποια επόμενα “χρηματοδοτικά εργαλεία” της σάπιας, πολεμοκάπηλης ΕΕ, στο όνομα της οποίας πίνουν νερό όλοι τους πλην ΚΚΕ», προσθέτει η ανακοίνωση.

Καταληκτικά το ΚΚΕ τονίζει ότι «ο λαός θα τους δώσει την απάντηση που τους χρωστάει στο πανελλαδικό, παλλαϊκό συλλαλητήριο του Σαββάτου 5/9 στη ΔΕΘ, εκεί όπου θα κάνει τις δικές του “εξαγγελίες”, βάζοντας μπροστά τις δικές του ανάγκες και όχι τα κέρδη και τους πολέμους τους».

KKE

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