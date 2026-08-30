KKE για ανάρτηση Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση τσακίζει τις ανάγκες του λαού για να αυξάνονται τα κέρδη των “επενδυτών”
«Τα “χρωστούμενα” προς τον λαό της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας και όλης της χώρας αυξάνονται κάθε μέρα που η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει να υλοποιεί αυτήν την πολιτική, που τσακίζει όλες του τις ανάγκες για να αυξάνονται τα κέρδη των “επενδυτών” και για να μπαίνει η Ελλάδα όλο και πιο βαθιά στους πολεμικούς ανταγωνισμούς», αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του στην οποία σχολιάζει την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
«Στα “χρωστούμενα” της κυβέρνησης, προστίθεται και ο πακτωλός των δις που θα πληρώσει τελικά ο λαός, για να στηριχτεί το μεγάλο κεφάλαιο μέσω του “Ταμείου Ανάκαμψης”, αλλά και τα 600 αντιλαϊκά του προαπαιτούμενα, τα περισσότερα εκ των οποίων ψήφισαν από κοινού ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ο “όλος” ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο θα συμβεί και με τα όποια επόμενα “χρηματοδοτικά εργαλεία” της σάπιας, πολεμοκάπηλης ΕΕ, στο όνομα της οποίας πίνουν νερό όλοι τους πλην ΚΚΕ», προσθέτει η ανακοίνωση.
Καταληκτικά το ΚΚΕ τονίζει ότι «ο λαός θα τους δώσει την απάντηση που τους χρωστάει στο πανελλαδικό, παλλαϊκό συλλαλητήριο του Σαββάτου 5/9 στη ΔΕΘ, εκεί όπου θα κάνει τις δικές του “εξαγγελίες”, βάζοντας μπροστά τις δικές του ανάγκες και όχι τα κέρδη και τους πολέμους τους».
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