Πέγκυ Ζήνα: Νιώθω την ανάγκη να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ

Στους χιλιάδες θαυμαστές που την τίμησαν με την παρουσία τους στη φετινή της καλοκαιρινή περιοδεία απευθύνθηκε η Πέγκυ Ζήνα.

Η τραγουδίστρια ανέβασε το βράδυ του Σαββάτου (29/8) ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram αμέσως μετά το τέλος της συναυλίας της στο Ανοιχτό Θέατρο Τυρού “Μελίνα Μερκούρη”, εκεί όπου έριξε αυλαία το θερινό της τουρνέ ανά την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

Με φωτισμό μόνο από το φεγγάρι, πράγμα για το οποίο ζήτησε… συγγνώμη από τους διαδικτυακούς της φίλους, η Πέγκυ Ζήνα ευχαρίστησε όλους όσοι επέλεξαν να την παρακολουθήσουν ζωντανά το φετινό καλοκαίρι, σημειώνοντας πως τίποτα δεν είναι δεδομένο στη δουλειά και ειδικά η αγάπη του κόσμου.

«Νιώθω την ανάγκη να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Τώρα που είμαι μόνη μου, στην ηρεμία της νύχτας. Δεν επικοινωνώ συχνά μαζί σας από δω, γιατί δεν το ‘χω πολύ. Το κάνω μόνο όταν νιώθω πραγματικά την ανάγκη να σας πω κάποια πράγματα που δεν θεωρώ καθόλου δεδομένα, όπως τη φετινή αγκαλιά σας», ανέφερε η τραγουδίστρια στο βίντεο προς τους θαυμαστές της.

«Είναι πολύ περίεργο να νιώθεις ότι σε αγαπάει κόσμος που είναι τόσο μακριά. Θα συνεχίσω να το ανταποδίδω», εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο η Πέγκυ Ζήνα.