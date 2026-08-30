MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Πέγκυ Ζήνα: Νιώθω την ανάγκη να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στους χιλιάδες θαυμαστές που την τίμησαν με την παρουσία τους στη φετινή της καλοκαιρινή περιοδεία απευθύνθηκε η Πέγκυ Ζήνα.

Η τραγουδίστρια ανέβασε το βράδυ του Σαββάτου (29/8) ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram αμέσως μετά το τέλος της συναυλίας της στο Ανοιχτό Θέατρο Τυρού “Μελίνα Μερκούρη”, εκεί όπου έριξε αυλαία το θερινό της τουρνέ ανά την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

Με φωτισμό μόνο από το φεγγάρι, πράγμα για το οποίο ζήτησε… συγγνώμη από τους διαδικτυακούς της φίλους, η Πέγκυ Ζήνα ευχαρίστησε όλους όσοι επέλεξαν να την παρακολουθήσουν ζωντανά το φετινό καλοκαίρι, σημειώνοντας πως τίποτα δεν είναι δεδομένο στη δουλειά και ειδικά η αγάπη του κόσμου.

«Νιώθω την ανάγκη να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Τώρα που είμαι μόνη μου, στην ηρεμία της νύχτας. Δεν επικοινωνώ συχνά μαζί σας από δω, γιατί δεν το ‘χω πολύ. Το κάνω μόνο όταν νιώθω πραγματικά την ανάγκη να σας πω κάποια πράγματα που δεν θεωρώ καθόλου δεδομένα, όπως τη φετινή αγκαλιά σας», ανέφερε η τραγουδίστρια στο βίντεο προς τους θαυμαστές της.

«Είναι πολύ περίεργο να νιώθεις ότι σε αγαπάει κόσμος που είναι τόσο μακριά. Θα συνεχίσω να το ανταποδίδω», εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο η Πέγκυ Ζήνα.

Πέγκυ Ζήνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Κοζάνη: Συνελήφθησαν ένας 18χρονος και ένας ανήλικος για απάτες με τη μέθοδο της απασχόλησης

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Νετανιάχου: Καταδικάζει τη βία Ισραηλινών εποίκων σε Κούσρα και Τζαλούντ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η κωμωδία “Group Therapy” απόψε στο Ανοιχτό Θέατρο Συκεών

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

Το Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών επιστρέφει σήμερα με τους PAGAN

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός οδηγός μηχανής σε τροχαίο στην Ιονία Οδό

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας σχεδιάζει το Βερολίνο για τα drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας