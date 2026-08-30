Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος – Βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ
THESTIVAL TEAM
Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη μετά από έλεγχο της τροχαίας για αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της Κυριακής (30/8).
Σύμφωνα με το newsit.gr, ο έλεγχος της τροχαίας στον Άρη Μουγκοπέτρο έγινε στις 8 το πρωί στην οδό Μακρυγιάννη στο κέντρο της Αθήνας και διαπιστώθηκε θετικός στο αλκοτέστ.
Ο έλεγχος έδειξε 0.70 mg/l, ενώ το όριο είναι 0.25 και το όριο του αυτοφώρου 0.60 με συνέπεια ο γνωστός καλλιτέχνης να συλληφθεί.
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