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Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος – Βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ

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Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη μετά από έλεγχο της τροχαίας για αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της Κυριακής (30/8).

Σύμφωνα με το newsit.gr, ο έλεγχος της τροχαίας στον Άρη Μουγκοπέτρο έγινε στις 8 το πρωί στην οδό Μακρυγιάννη στο κέντρο της Αθήνας και διαπιστώθηκε θετικός στο αλκοτέστ.

Ο έλεγχος έδειξε 0.70 mg/l, ενώ το όριο είναι 0.25 και το όριο του αυτοφώρου 0.60 με συνέπεια ο γνωστός καλλιτέχνης να συλληφθεί.

Άρης Μουγκοπέτρος

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