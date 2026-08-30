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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Νέοι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε ανηλίκους σε περιοχές του Δήμου Καλαμαριάς

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ειδική επιχειρησιακή δράση πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Καλαμαριάς για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή τους από κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.

Στο πλαίσιο της δράσης, ελέγχθηκαν συνολικά 95 ανήλικοι και 7 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς, η οποία υλοποιήθηκε απογευματινές έως βραδινές ώρες χθες (29-08-2026), σε περιοχές του Δήμου Καλαμαριάς.

Στο πλαίσιο της δράσης, ελέγχθηκαν συνολικά (95) ανήλικοι και (7) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, καθώς και η αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

Θεσσαλονίκη

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