Το gadget των 15 ευρώ που μισούν οι κλέφτες – Πώς θα σώσεις το αυτοκίνητό σου

Τη στιγμή που οι κλοπές αυτοκινήτων πληθαίνουν και αυξάνονται οι ιδιοκτήτες αναζητούν συνεχώς λύσεις προκειμένου να θωρακίσουν τα οχήματά τους από τα χέρια των αετονύχηδων.

Μάλιστα καθώς στις μεγαλουπόλεις οι συμμορίες δρουν μεθοδικά, τα αυτοκίνητα συχνά εξαφανίζονται σε δευτερόλεπτα, και τις περισσότερες φορές είναι αδύνατον να εντοπιστούν χωρίς εξειδικευμένο εξοπλισμό. Ωστόσο μια μικροσκοπική συσκευή των 15 ευρώ μπορεί να φανεί ιδιαιτέρως χρήσιμη στο απεχθές σενάριο της κλοπής, χωρίς να χρειαστεί να πληρώσετε εκατοντάδες ευρώ για πολύπλοκα αντικλεπτικά ή συστήματα συναγερμού.

Φυσικά ο λόγος γίνεται για τα GPS tracker, τα οποία θα συμβάλουν με ουσιαστικό τρόπο στην αντιμετώπιση ενός ιδιαίτερα σοβαρού φαινομένου που έχει παγκόσμιες διαστάσεις. Με περίπου 15 ευρώ μπορείτε να αποκτήσετε έναν μικροσκοπικό GPS tracker από διάφορα, κυρίως του εξωτερικού, online καταστήματα.

Η συσκευή συγχρονίζεται με μια δωρεάν εφαρμογή για κινητά και σας επιτρέπει να βλέπετε σε πραγματικό χρόνο την τοποθεσία του οχήματός σας, αρκεί να υπάρχει κάλυψη δικτύου. Θεωρητικά, μπορείτε να βρείτε το αυτοκίνητό σας ακόμα και στον χαοτικό υπόγειο χώρο στάθμευσης ενός πολυκαταστήματος.

Το «μυστικό όπλο» έχει όμως και άλλα πλεονεκτήματα. Αρχικά διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία μεγάλης διάρκειας που, σύμφωνα με χρήστες, μπορεί να φτάσει έως και τα δύο χρόνια ζωής χωρίς φόρτιση. Επιπλέον είναι έξυπνα καμουφλαρισμένο αφού μοιάζει με κοινό ρελέ, σαν κι αυτούς που βρίσκονται στο κουτί ασφαλειών του αυτοκινήτου.

Έτσι, γίνεται πρακτικά αόρατο, δεν κινεί υποψίες και εκτελεί αθόρυβα το έργο του, δείχνοντας σε εσάς και μόνο σε εσάς πού βρίσκεται το όχημά σας. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να προσθέσετε ένα ακόμα επίπεδο ασφάλειας χωρίς χρονοβόρες εγκατάστασες και κόπο, αλλά το σημαντικότερο χωρίς να χρειαστεί να βάλετε βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση τέτοιων συσκευών επιτρέπεται για προσωπική χρήση, δηλαδή μόνο στο δικό σας όχημα. Η παρακολούθηση οχήματος τρίτου προσώπου χωρίς συγκατάθεση θεωρείται ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Πηγή: carandmotor.gr