Πλυντήριο πιάτων: Ποιο είναι το πιο βρώμικο σημείο και πώς να το καθαρίσετε σωστά

Το πλυντήριο πιάτων μπορεί να καθαρίζει καθημερινά τα σκεύη σας, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι καθαρίζεται και το ίδιο. Ένα μικρό εξάρτημα στο κάτω μέρος της συσκευής συγκρατεί λίπη, υπολείμματα τροφών και άλλες ακαθαρσίες και, όταν παραμελείται, μπορεί να ευθύνεται για δυσάρεστες μυρωδιές, κακή αποστράγγιση και πιάτα που δεν βγαίνουν πραγματικά καθαρά.

Το πιο βρώμικο σημείο στο πλυντήριο πιάτων που δεν ξέρατε ότι πρέπει να καθαρίσετε

Το πλυντήριο πιάτων είναι μία από εκείνες τις συσκευές που λειτουργούν καθημερινά σχεδόν αθόρυβα και εύκολα ξεχνάμε ότι χρειάζονται και οι ίδιες φροντίδα. Το πρόβλημα γίνεται αντιληπτό όταν τα πιάτα αρχίζουν να βγαίνουν με μια δυσάρεστη μυρωδιά ή με επίμονα υπολείμματα, παρά τον κανονικό κύκλο πλύσης.

Σε πολλές νεότερες συσκευές υπάρχει ένα εξάρτημα που χρειάζεται τακτικό καθαρισμό, αλλά συχνά περνά απαρατήρητο: το φίλτρο. Όταν παραμελείται, μπορεί να συγκεντρώσει λίπη και υπολείμματα τροφών, επηρεάζοντας την απόδοση του πλυντηρίου και την καθαριότητα των σκευών.

Αυτό το εξάρτημα μπορεί να είναι η αιτία για την άσχημη μυρωδιά στη συσκευή σας

Αυτό το μικρό αλλά εξαιρετικά σημαντικό εξάρτημα είναι το χειροκίνητο φίλτρο πλυντηρίου πιάτων. Αν η συσκευή σας λειτουργεί αδιάλειπτα για πάνω από 20 χρόνια, πιθανότατα διαθέτει αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο. Ωστόσο, οι κατασκευαστές άρχισαν να αντικαθιστούν τα αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα στα τέλη της δεκαετίας του ’90, καθώς τα χειροκίνητα είναι πολύ πιο αθόρυβα και εξοικονομούν ενέργεια.

Τι κάνει το φίλτρο του πλυντηρίου πιάτων

«Η δουλειά του χειροκίνητου φίλτρου είναι απλή αλλά καθοριστική. Παγιδεύει τα υπολείμματα τροφών, τα λίπη και τις ακαθαρσίες κατά τη διάρκεια της πλύσης, ώστε να μην ανακυκλώνονται πίσω στα πιάτα και να μην προκαλούν βλάβη στο σύστημα», εξηγεί ο Michael Katz, ειδικός της Thumbtack Pro Advisory Board.

Τα λίπη και τα υπολείμματα που συγκεντρώνει το φίλτρο πρέπει να αφαιρούνται περιοδικά — και εδώ αναλαμβάνετε εσείς. Ένα παραμελημένο φίλτρο μπορεί να οδηγήσει σε:

Υπερφόρτωση του μηχανισμού και μειωμένη απόδοση.

Έντονη κακοσμία που επιμένει.

Κακή αποστράγγιση του νερού.

Μην ανησυχείτε, ο καθαρισμός του είναι μια γρήγορη και εύκολη διαδικασία. Όπως επισημαίνει ο Katz: «Είναι από εκείνες τις μικρές εργασίες συντήρησης που κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά. Όταν το πλυντήριο μυρίζει ή το νερό δεν στραγγίζει γρήγορα, το πρώτο σημείο που πρέπει να ελέγξετε είναι το φίλτρο».

Γιατί τα πιάτα βγαίνουν βρώμικα από το πλυντήριο

Ένα λερωμένο φίλτρο εμποδίζει τα πιάτα από το να καθαρίσουν πραγματικά. «Σε κάθε κύκλο πλύσης, το πλυντήριο τραβάει νερό από τον πυθμένα του κάδου και το διοχετεύει ξανά προς τα πάνω μέσω των εκτοξευτήρων (έλικες)», εξηγεί ο Keon White, ιδιοκτήτης της House Cleaning 4U. «Χωρίς ένα καθαρό φίλτρο σε λειτουργία, αυτό το νερό μεταφέρει τα υπολείμματα των τροφών επιστρέφοντάς τα απευθείας πάνω στα πιάτα σας».

Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο του πλυντηρίου πιάτων

Αν έχετε παλαιότερο μοντέλο με αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Αν όμως το πλυντήριό σας διαθέτει χειροκίνητο φίλτρο, η συχνότητα καθαρισμού εξαρτάται από τη χρήση της συσκευής:

Κανονική χρήση: Έλεγχος και καθαρισμός κάθε 2 έως 3 εβδομάδες.

Συχνή χρήση (ή χωρίς ξέβγαλμα πιάτων): Καθαρισμός μία φορά την εβδομάδα.

Αραιή χρήση: Καθαρισμός μία φορά το μήνα.

Smart Tip: Συνδυάστε τον καθαρισμό του φίλτρου με μια άλλη τακτική εργασία. Αν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες καθαρισμού πλυντηρίου, καθαρίστε το φίλτρο ακριβώς πριν ενεργοποιήσετε τον κύκλο καθαρισμού.

Bήμα-βήμα πώς να καθαρίσετε το χειροκίνητο φίλτρο

Εντοπίστε το φίλτρο: Βρίσκεται στο κάτω μέρος του κάδου (συνήθως είναι ένας μικρός κύλινδρος, μερικές φορές κάτω από ένα αφαιρούμενο πλαστικό πλέγμα). Αφαιρέστε το προσεκτικά: Φορέστε γάντια, αφαιρέστε το πλέγμα αν υπάρχει, και στρίψτε ελαφρά το φίλτρο για να το ανασηκώσετε. Ξεπλύνετε και τρίψτε: Πλύνετε το φίλτρο με τρεχούμενο νερό. Χρησιμοποιήστε μια παλιά οδοντόβουρτσα και υγρό πιάτων για τους επίμονους ρύπους.

Έξτρα tip: Αν είναι πολύ λερωμένο, μουλιάστε το σε ζεστό σαπουνόνερο για 15 λεπτά. Αποφύγετε τα σκληρά σύρματα, καθώς το πλέγμα είναι ευαίσθητο.

Επανατοποθετήστε το: Βάλτε το φίλτρο (και το πλέγμα) ξανά στη θέση του, βεβαιώνοντας ότι έχει κουμπώσει σωστά.

Ο καθαρισμός του φίλτρου είναι μια απλή διαδικασία που κρατά το πλυντήριο πιάτων αθόρυβο, αποδοτικό και αποτελεσματικό, ενώ παράλληλα μπορεί να σας γλιτώσει από μια δαπανηρή επίσκεψη υδραυλικού.

Πηγή: enikos.gr