Η σκοτεινή ιστορία της περιοχής γύρω από το κάστρο του Μαρκ Ζούκερμπεργκ – Ο θρύλος με την “τρύπα του φόνου”

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ αγόρασε ένα ιστορικό κάστρο στην Ιρλανδία, όμως η περιοχή όπου βρίσκεται συνδέεται με έναν σκοτεινό μεσαιωνικό θρύλο αιώνων.

Ο ιδρυτής της Meta και η σύζυγός του, Πρισίλα Τσαν, απέκτησαν το Strancally Castle, ένα εντυπωσιακό κτήμα 440 στρεμμάτων στην κομητεία Waterford της Ιρλανδίας, σε ιδιωτική συμφωνία, χωρίς το ακίνητο να βγει δημόσια προς πώληση.

Σύμφωνα με τους Irish Times, που αποκάλυψαν την αγοραπωλησία, το τίμημα εκτιμάται ότι κυμάνθηκε μεταξύ 23 και 35 εκατ. δολαρίων.

Πολύ πριν, ωστόσο, ο Ζούκερμπεργκ στρέψει το ενδιαφέρον του προς την επιβλητική κατοικία στις όχθες του ποταμού Blackwater, η περιοχή είχε συνδεθεί με μια από τις πιο ανατριχιαστικές τοπικές ιστορίες.

Mark Zuckerberg and his Wife Priscilla Chan have Purchased Strancally Castle Ireland.



The Meta CEO and Facebook founder reportedly acquired the roughly 440-acre property, located north of Youghal along the River Blackwater, in a multi-million-euro transaction estimated at… pic.twitter.com/jGmZNoGWO3 August 20, 2026

Ο θρύλος της «τρύπας του φόνου»

Το αρχικό Strancally Castle, το οποίο βρισκόταν περίπου 2 μίλια, δηλαδή σχεδόν 3,2 χιλιόμετρα, μακριά από το σημερινό κτίριο, φέρεται να διέθετε έναν χώρο που είχε μείνει γνωστός ως «murder hole», δηλαδή «τρύπα του φόνου».

Σύμφωνα με τον θρύλο, ανυποψίαστοι επισκέπτες δένονταν χειροπόδαρα και ρίχνονταν μέσα από μια κρυφή καταπακτή σε μια πλημμυρισμένη σπηλιά κάτω από το κάστρο, όπου τους παρέσερναν τα νερά του ποταμού με αποτέσμα να βρίσκουν τραγικό θάνατο.

Η παράδοση αναφέρει ότι το παλαιό κάστρο είχε κάποτε καταληφθεί από Ισπανούς, οι οποίοι φέρεται να προσκαλούσαν τοπικούς γαιοκτήμονες σε συμπόσια. Όταν οι καλεσμένοι περνούσαν στο εσωτερικό, οδηγούνταν στην παγίδα και έπεφταν μέσα από την καταπακτή στη σπηλιά.

Όταν η ιστορία για τις δολοφονίες έγινε γνωστή, οι καταληψίες εκδιώχθηκαν και το κάστρο κατεδαφίστηκε.

Η μαρτυρία του William Howitt το 1847

Η ιστορία καταγράφηκε σχεδόν δύο αιώνες πριν από τον Άγγλο συγγραφέα William Howitt στο βιβλίο του «Homes and Haunts of the Most Eminent British Poets», το οποίο εκδόθηκε το 1847.

Ο Howitt περιέγραψε τους ανυποψίαστους επισκέπτες να παρασύρονται στο εσωτερικό του κάστρου, να δένονται χειροπόδαρα και να κρεμιούνται μέσα από τη λεγόμενη «τρύπα του φόνου».

Όπως έγραψε, το ορμητικό ποτάμι παρέσυρε τις κραυγές τους και οι νεκροί δεν μπορούσαν να αποκαλύψουν όσα είχαν συμβεί.

Ο ίδιος ο συγγραφέας, πάντως, αντιμετώπιζε την ιστορία με επιφυλακτικότητα και άφηνε να εννοηθεί ότι επρόκειτο περισσότερο για τοπικό θρύλο παρά για πλήρως τεκμηριωμένο ιστορικό γεγονός.

Το σημερινό Strancally Castle δεν είναι το κάστρο του θρύλου

Το Strancally Castle που βρίσκεται σήμερα στην περιοχή δεν είναι το ίδιο κτίριο με εκείνο που συνδέεται με τις ιστορίες βασανιστηρίων και δολοφονιών.

Η σημερινή γοτθικού ρυθμού έπαυλη κατασκευάστηκε περίπου το 1830 για τον John Keily, βουλευτή των Τόρις.

Το σχέδιό της ανέλαβαν οι αδελφοί James και George Richard Pain, οι οποίοι είχαν επίσης εργαστεί σε σημαντικά ιρλανδικά κτίρια, όπως το Dromoland Castle στην κομητεία Clare και το Blackrock Castle στο Cork.

Το τριώροφο αρχοντικό έχει επιφάνεια περίπου 16.000 τετραγωνικών ποδιών, δηλαδή σχεδόν 1.500 τετραγωνικών μέτρων.

Η κλίμακα της κατασκευής ήταν τόσο μεγάλη, ώστε σύμφωνα με αναφορές χρειάζονταν περίπου 4,5 λεπτά περπάτημα για να μετακινηθεί κάποιος από την κουζίνα μέχρι την τραπεζαρία.

Οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες του ιστορικού κτήματος

Στη διάρκεια του επόμενου αιώνα το Strancally Castle άλλαξε αρκετές φορές ιδιοκτήτες.

Περίπου το 1855 πέρασε στην οικογένεια Whitelocke-Lloyd και αργότερα περιήλθε στην Irish Land Commission.

Πριν από 25 χρόνια αγοράστηκε από τον Michael Alen-Buckley, συνιδρυτή της επενδυτικής εταιρείας RAB Capital με έδρα το Λονδίνο, και τη σύζυγό του Giancarla.

Το ζευγάρι αφιέρωσε περίπου δύο δεκαετίες στην αποκατάσταση του ιστορικού ακινήτου, προτού το παραδώσει τώρα στον Ζούκερμπεργκ και την οικογένειά του.

Οι πρώην ιδιοκτήτες ευχήθηκαν επίσης στον Ζούκερμπεργκ και στην οικογένειά του να απολαύσουν τη ζωή στο «μοναδικό και ευλογημένο», όπως το χαρακτήρισαν, μέρος.

Εκπρόσωπος του Ζούκερμπεργκ επιβεβαίωσε την αγορά του Strancally Castle, υιοθετώντας σαφώς πιο αισιόδοξο τόνο από εκείνον που συνοδεύει τη σκοτεινή ιστορία της περιοχής.

Όπως ανέφερε, ο Ζούκερμπεργκ και η οικογένειά του είναι ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουν να φροντίζουν το ιστορικό ακίνητο και προσβλέπουν στο να περνούν περισσότερο χρόνο στην Ιρλανδία.

Η Meta διατηρεί στη χώρα τη διεθνή έδρα της από το 2009 και απασχολεί περίπου 1.500 εργαζομένους.

Ο Ζούκερμπεργκ και η Τσαν σχεδιάζουν να διατηρήσουν ως κύρια κατοικία τους το σπίτι τους στις ΗΠΑ και να χρησιμοποιούν το Strancally Castle κατά τις επισκέψεις τους στην Ιρλανδία, μεταξύ άλλων και για επαγγελματικούς λόγους που σχετίζονται με τη Meta.

Δεν είναι ο μόνος δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας στην περιοχή

Ο επικεφαλής της Meta δεν είναι ο πρώτος δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας που αποκτά μεγάλο ιστορικό ακίνητο στην Ιρλανδία και ειδικότερα στην περιοχή γύρω από τον ποταμό Blackwater.

Κοντά στο Strancally Castle βρίσκεται το Ballynatray House, το οποίο αγοράστηκε το 2024 από τον ιδρυτή της Dyson, James Dyson, έναντι περίπου 34 εκατ. δολαρίων.

Στην ίδια ευρύτερη περιοχή βρίσκονται ακόμη το Lismore Castle και το Salterbridge House, που ανήκουν στον Βρετανό μεγιστάνα ακινήτων Stephen Vernon.

Το 2021, ο συνιδρυτής της Stripe, John Collison, απέκτησε επίσης το Abbey Leix, ένα κτήμα έκτασης 1.100 στρεμμάτων στην κομητεία Laois, έναντι περίπου 23 εκατ. δολαρίων.

Με την αγορά του Strancally Castle, ο Ζούκερμπεργκ γίνεται τουλάχιστον ο τρίτος δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας μέσα σε διάστημα πέντε ετών που επενδύει σε μεγάλο ιστορικό κτήμα στην Ιρλανδία.