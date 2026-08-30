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Αναστασία Γιούσεφ: Έζησα τα πάντα, δεν πίστευαν καν ότι ήμουν έγκυος και έλεγαν ότι φορούσα ψεύτικη κοιλιά

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THESTIVAL TEAM

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Η Αναστασία Γιούσεφ έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη αυτή την εβδομάδα, με αφορμή τη γέννηση του πρώτου της παιδιού.

Μεταξύ άλλων, δε, η εντυπωσιακή χορεύτρια μίλησε τόσο για τα κιλά της εγκυμοσύνης όσο και για τα σχόλια που δέχθηκε και δέχεται ακόμα γι’ αυτή την πρωτόγνωρη για εκείνη συνθήκη.

Θηλάζεις το μωράκι;

Ναι, θηλάζω και νιώθω πολύ τυχερή γι’ αυτό. Είχα ακούσει πολλές ιστορίες που µε είχαν αγχώσει, αλλά μέχρι στιγμής όλα πηγαίνουν πολύ όμορφα. Είναι μια εμπειρία που µας έχει φέρει ακόμα πιο κοντά και κάθε μέρα ανακαλύπτω και κάτι καινούργιο.

Τι σχόλια άκουσες όλες αυτές τις ημέρες;

Έζησα τα πάντα! Από χιλιάδες μηνύματα αγάπης μέχρι ανθρώπους που δεν πίστευαν καν ότι ήμουν έγκυος και έλεγαν ότι φορούσα… ψεύτικη κοιλιά! Γελάω πλέον µε όλα αυτά. Κρατάω µόνο την αγάπη που µου έδειξε ο κόσμος και τα όμορφα λόγια που διάβασα αυτές τις ημέρες.

Πόσα κιλά πήρες στην εγκυμοσύνη;

Πήρα περίπου 20 κιλά. ∆εν ήταν πάντα εύκολο για µένα, γιατί για χρόνια πρόσεχα πολύ το σώμα µου. Όμως σήμερα, κοιτάζοντας τον γιο µου, νιώθω ότι άξιζε και το τελευταίο κιλό.

Αναστασία Γιούσεφ

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