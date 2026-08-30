Το απόλυτο σοκ με Κωνσταντέλια: Ρήξη χιαστού και εκτός γηπέδων για αρκετούς μήνες

Το χειρότερο δυνατό σενάριο επιβεβαιώθηκε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε πως ο Έλληνας μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη χιαστού.

Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε το Σάββατο στη νίκη της Ντόρτμουντ επί του Αμβούργου και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως υπέστη ρήξη χιαστού.

Η ανακοίνωση της Ντόρτμουντ:

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο στο ντεμπούτο του στην Bundesliga, στον χθεσινό αγώνα του Σαββάτου απέναντι στο Αμβούργο, και ως εκ τούτου θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες.

Όλη η οικογένεια της Ντόρτμουντ είναι στο πλευρό σου, Γιάννη! Θα επιστρέψεις πιο δυνατός!