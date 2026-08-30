Γεωργιάδης προς Τσιούτσια: Ο Σαμαράς ενέταξε στη ΝΔ εμένα, τον Βορίδη και τον Πλεύρη

Απάντηση στις δηλώσεις του Νίκου Τσιούτσια, διευθυντή του γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμάρα, στον ΣΚΑΪ, έδωσε μέσω X ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσιούτσας ανέφερε πως «το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, με λίγο ΛΑΟΣ».

«Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του κ. Αντώνη Σαμαρά, κ. Νίκος Τσούτσιας είπε επί λέξει σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ τα εξής: ”το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ και, ανάλογα την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις, ρίχνουμε και δύο ατάκες”» σημειώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Πάντα πίστευα ότι οι εμφύλιοι πόλεμοι οδηγούν αναπόφευκτα σε αίσχη και σε παραλογισμούς, αλλά ομολογώ από τον Αντώνη Σαμαρά περιμένω κάτι καλύτερο. Η αναφορά του «σε ολίγον παλαιό ΛάΟΣ…» κλπ, για να «αποδείξει» ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλαξε τον χαρακτήρα της Παράταξης, προσβάλει όχι εμένα προφανώς, αλλά τον ίδιο τον τότε Πρόεδρο της ΝΔ κ. Σαμαρά, ο οποίος προσκάλεσε και ενέταξε στη ΝΔ και εμένα και τον Μάκη Βορίδη και τον Θάνο Πλεύρη» συνεχίζει ο υπουργός Υγείας.

«Και όχι μόνον αυτό αλλά εμένα και τον κ. Βορίδη μας διόρισε και Υπουργούς Υγείας του και εμένα με διόρισε και Κοινοβουλευτικό του Εκπρόσωπο. Ελπίζω η συνέχεια των όποιων αποφάσεων του κ. Σαμαρά να γίνουν με σεβασμό στους κοινούς μας αγώνες και όχι με συνεντεύξεις τόσο χαμηλού επιπέδου. Εγώ έχω αποφασίσει να τον αντιμετωπίζω πάντα με τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που του αρμόζει, αλλά προσωπικές επιθέσεις σε μένα μάλλον δεν θα είναι καλή ιδέα….» καταλήγει ο κ. Γεωργιάδης.