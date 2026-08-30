Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Οφείλουμε να διασφαλίσουμε την προστασία της θρησκευτικής λατρείας στη χώρα

Απέναντι στον φόβο, το θρησκευτικό μίσος και τη βία επιλέγουμε να στεκόμαστε αποφασιστικά με στόχο την προστασία όλων των χώρων λατρείας, τη διασφάλιση και προάσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας της λατρείας.

Την επισήμανση αυτή έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης που είχε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με τη βοηθό γενική εισαγγελέα για θέματα πολιτικών δικαιωμάτων, Χαρμίτ Ντίλον, και στελέχη του υπουργείου, και στην οποία συμμετείχαν ο αρχιεπίσκοπος Γαμπριέλε Κάτσια, αποστολικός νούντσιος της Αγίας Έδρας στις ΗΠΑ, ο επίσκοπος Ειρηναίος Ντόμπριεβιτς, της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Χόβσεπ Χαραπετσιάν της ανατολικής επισκοπής της Αρμενικής Εκκλησίας Αμερικής, εκπρόσωποι εβραϊκών μουσουλμανικών, σιχ και ινδουιστικών κοινοτήτων και στελέχη του Ιδρύματος Appeal of Conscience.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, που είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος, σημείωσε ότι «η συνάντηση γίνεται σε πνεύμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και αλληλεγγύης μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων απέναντι στις απειλές και τη βία». «Δεν μας ενώνει ο φόβος», συνέχισε, «αλλά η αγάπη για τους πιστούς μας και για τον πλησίον».

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι θρησκευτικές κοινότητες, καθώς και την ευθύνη των θρησκευτικών ηγετών να στέκονται ενωμένοι όταν οποιαδήποτε κοινότητα γίνεται στόχος, ενώ εξέτασαν τα μέτρα που μπορούν να λαμβάνουν από κοινού οι θρησκευτικοί οργανισμοί και η κυβέρνηση για την προστασία εκκλησιών, συναγωγών, τεμενών και άλλων χώρων λατρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και την αντιμετώπιση του θρησκευτικού μίσους.

Σε κοινή δήλωσή τους οι θρησκευτικοί ηγέτες ζήτησαν την ενίσχυση της νομοθεσίας για την προστασία των χώρων λατρείας και τη δημιουργία ενός μόνιμου οργάνου το οποίο θα παρακολουθεί τα σχετικά ζητήματα και θα συνεργάζεται με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε οι πιστοί να μπορούν να ασκούν με ασφάλεια τη λατρεία τους.

Τέλος, επαναβεβαίωσαν ότι η θρησκευτική ελευθερία και η ελεύθερη άσκηση της λατρείας αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία κατοχυρώνονται από την πρώτη τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ