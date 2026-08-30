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Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται 12χρονος έπειτα από τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Κάρπαθο – Μεταφέρθηκε στην Αθήνα με αεροδιακομιδή

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Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου (29/8) στο Διαφάνι Καρπάθου, όταν ένας 12χρονος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το παιδί δεν φορούσε κράνος και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις βραδινές ώρες και κινητοποιήθηκαν άμεσα οι διαθέσιμες υγειονομικές δυνάμεις του νησιού. Το παιδί μεταφέρθηκε για ιατρική αντιμετώπιση στο Νοσοκομείο Καρπάθου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα, με στρατιωτικό αεροσκάφος, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Ο 12χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», αλλά ευτυχώς έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Ελληνική Αστυνομία

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