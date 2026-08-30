ΠΑΟΚ: “Περαστικά Κωνσταντέλια” – Το μήνυμα συμπαράστασης των παικτών μετά το γκολ του Πέλκα

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ έστειλαν μήνυμα συμπαράστασης στον Γιάννη Κωνσταντέλια, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του που υπέστη στην πρεμιέρα της Bundesliga.

Μετά το γκολ του Δημήτρη Πέλκα στο 43ο λεπτό, που ισοφάρισε σε 1-1 την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ ενώθηκαν και σήκωσαν μια μπλούζα με το μήνυμα: «Περαστικά Κωνσταντέλια».

Με αυτή την κίνηση, οι πρώην συμπαίκτες του έδειξαν έμπρακτα τη στήριξή τους στον νεαρό άσο της Ντόρτμουντ, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στην αναμέτρηση με το Αμβούργο.