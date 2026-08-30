MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: “Περαστικά Κωνσταντέλια” – Το μήνυμα συμπαράστασης των παικτών μετά το γκολ του Πέλκα

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ έστειλαν μήνυμα συμπαράστασης στον Γιάννη Κωνσταντέλια, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του που υπέστη στην πρεμιέρα της Bundesliga.

Μετά το γκολ του Δημήτρη Πέλκα στο 43ο λεπτό, που ισοφάρισε σε 1-1 την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ ενώθηκαν και σήκωσαν μια μπλούζα με το μήνυμα: «Περαστικά Κωνσταντέλια».

Με αυτή την κίνηση, οι πρώην συμπαίκτες του έδειξαν έμπρακτα τη στήριξή τους στον νεαρό άσο της Ντόρτμουντ, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στην αναμέτρηση με το Αμβούργο.

Γιάννης Κωνσταντέλιας ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Συναγερμός για φωτιά σε περιοχή της Χαλκιδικής – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Σωστή αποθήκευση τροφίμων: 3 είδη που δεν πρέπει να αποθηκεύετε στην πόρτα του ψυγείου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Φωτιά σε δασική έκταση στην Κέρκυρα – Σηκώθηκαν έξι αεροσκάφη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέοι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε ανηλίκους σε περιοχές του Δήμου Καλαμαριάς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος που χτύπησε 33χρονη και στη συνέχεια έβγαλε όπλο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Το απόλυτο σοκ με Κωνσταντέλια: Ρήξη χιαστού και εκτός γηπέδων για αρκετούς μήνες