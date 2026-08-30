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Ξάνθη: Νεκρός 58χρονος Βούλγαρος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

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Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι στην παραλία «Ερασμίου» στην Ξάνθη, όπου ένας 58χρονος υπήκοος Βουλγαρίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

Στο σημείο έσπευσαν ναυαγοσώστες, οι οποίοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, ο 58χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αβδήρων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί η Λιμενική Αρχή Πόρτο Λάγους, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.

Λιμενικό Σώμα Ξάνθη

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