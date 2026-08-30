Φωτιά σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
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THESTIVAL TEAM
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 17:00.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.