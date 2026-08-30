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Φωτιά σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 17:00.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

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