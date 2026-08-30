Εκπρόσωπος Σαμαρά: Δεν έχει κλείσει την πόρτα στην παράταξη – Δεν έχουμε εξωτερική πολιτική

Πυρά κατά της κυβέρνησης για την εξωτερική πολιτική εξαπέλυσε ο Νίκος Τσιούτσιας, διευθυντής του γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμάρα, ενώ τόνισε πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει κλείσει την πόρτα στην παράταξη, σημειώνοντας πως «το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, με λίγο ΛΑΟΣ».

Για την τοποθέτηση Μαρινάκη ότι η κυβέρνηση διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς να υπαναχωρεί από τις πάγιες θέσεις, ο κ. Τσιούτσιας σχολίασε: «Με τι αφορμή τα είπε αυτά ο κ. Μαρινάκης; Με μια παραδοχή πως τα ήρεμα νερά δεν είναι ήρεμα νερά. Στα εθνικά θέματα δεν είναι προσωπική πολιτική, αλλά εθνική πολιτική. Αυτό η κυβέρνηση δεν το έχει καταλάβει. Λειτουργεί καθαρά επικοινωνιακά και μικροπολιτικά».

«Ο Αντώνης Σαμαράς έχει προειδοποιήσει πολλά χρόνια ότι αυτή η πολιτική είναι λάθος. Διότι δεν υπάρχουν ήρεμα νερά. Η Τουρκία έχει σταθερότατες θέσεις και επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την ελληνική πολιτική, αν την πούμε πολιτική, ώστε να επιβάλλει τετελεσμένα. Και τα τετελεσμένα έχουν επιβληθεί. Άρα ο κ. Μαρινάκης και ο κ. Γεραπετρίτης βγαίνουν τώρα επειδή διαπιστώνουν αυτό που τους λέγανε ο κ. Σαμαράς και ο κ. Καραμανλής και τους προειδοποιούσαν».

Για τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πως και ο κ. Σαμαράς «συζητούσε με τον κ. Ερντογάν και με την τουρκική κυβέρνηση όταν είχαμε παραβιάσεις», ο κ. Τσιούτσιας σχολίασε πως «τα περί συζητήσεων και τα περί διαλόγου είναι αστείο. Κανένας άνθρωπος στη γη δεν είναι κατά του διαλόγου. Διάλογο κάνουν και οι έμποροι μεταξύ τους. Όμως, το ζήτημα δεν είναι να γίνεται ένας διάλογος. Το θέμα είναι με ποιον μιλάς; Τι λες όταν συζητάς; Ποια είναι τα θέματα που θα έχεις στο τραπέζι; Πότε σταματάς έναν διάλογο; Πότε τον επαναφέρεις; Με ποιους όρους τον διεξάγεις;».

Σε άλλο σημείο τόνισε πως «η εξωτερική πολιτική της χώρας πάσχει, στην πραγματικότητα δεν έχουμε εξωτερική πολιτική. Τυπικά γιατί διεγράφη ο κ. Σαμαράς; Διεγράφη υπερασπιζόμενος τα ήρεμα νερά. Ο κ. Γεραπετρίτης είπε στον συνάδελφο Παύλο Τσίμα την περίφημη φράση ‘εγώ θα υπερασπιστώ τα ήρεμα νερά, ακόμα και αν με πουν και μειοδότη’. Τότε, λοιπόν, βγαίνει ο κ. Σαμαράς και λέει ‘αυτά τα πράγματα δεν λέγονται δημοσίως, ποτέ δεν ξεκινάς έτσι, πρέπει να αποπεμφθεί’. Αποπέμφθηκε ο κ. Σαμαράς, όχι ο κ. Γεραπετρίτης. Σήμερα η τυπική αιτία διαγραφής του κ. Σαμαρά από τη ΝΔ ποια είναι; Είχε άδικο για τα ήρεμα νερά; Ποιος είχε άδικο, ο Σαμαράς ή ο Γεραπετρίτης; Και έφτασε σε σημείο να πει ο κ. Γεραπετρίτης πως δεν έχει το έρεισμα να μιλά ο κ. Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας».

Στη συνέχεια, τόνισε πως είναι «πολύ λογικό ο κ. Γεραπετρίτης να μην κατανοεί την πολιτική αντίληψη και ανάλυση του κ. Σαμαρά επειδή είναι ΠΑΣΟΚ. Ήταν πάντα στο ΠΑΣΟΚ και μετέχει στην κυβέρνηση κ. Μητσοτάκη. Λογικό είναι να μην κατανοεί την ιστορία της παράταξης».

«Ο Σαμαράς δεν έκλεισε την πόρτα με την παράταξη»

Σε σχόλιο πως ο πρώην πρωθυπουργός έχει κλείσει ερμητικά τις πόρτες του με την παράταξη, ο κ. Τσιούτσιας απάντησε:

«Όχι, κάνετε λάθος. Δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη. Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ και ανάλογα την περίοδο, τις δημοσκοπήσεις ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμήθηκαν και τους πολίτες τους δεξιούς και κεντροδεξιούς. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη».

Για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ο κ. Τσιούτσιας σχολίασε μεταξύ άλλων πως «εφαρμόζει την επιδοματική πολιτική του κ. Τσίπρα».

Ερωτηθείς εάν ο πρώην πρωθυπουργός έχει πολιτικές επιδιώξεις, απάντησε πως «όταν μιλάει ένας άνθρωπος που έχει διατελέσει πρωθυπουργός δεν έχει καμία φιλοδοξία. Η μόνη του φιλοδοξία είναι η εθνική. Όπως είπε και ο Αντώνης Σαμαράς στην Κρήτη ‘μου λένε κάποιοι γιατί δεν πάω σπιτάκι μου’, δεν συνταξιοδοτείται στην πολιτική όταν έχει την αίσθηση καθήκοντος. Ο στόχος είναι πάντα η πατρίδα, κάθε παρέμβαση γίνεται για την πατρίδα».

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια διαπιστωμένη έλλειψη κοινωνικής εκπροσώπησης» τόνισε.

Σε ερώτηση εάν ο κ. Σαμαράς ετοιμάζει ψηφοδέλτιο και σε ποιους θα απευθύνεται, ο κ. Τσιούτσιας απάντησε πως «εγώ δεν θα μιλήσω επ΄αυτού. Ο πολιτικός λόγος του κ. Σαμαρά απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες, έχει εθνική διάσταση».