Δωροθέα Μερκούρη: Το πιο δύσκολο ήταν να με βλέπω στον καθρέφτη και να μπορέσω να είμαι ο εαυτός μου κάνοντας κάποια άλλη

Για τη συμμετοχή στο “Your face sounds familiar” μίλησε, μεταξύ άλλων, η Δωροθέα Μερκούρη στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο νέο τεύχος του περιοδικού Instyle και τη δημοσιογράφο Ξένια Ιωάννου.

Μάλιστα, η γοητευτική ηθοποιός παραδέχθηκε ποια ήταν η μεγαλύτερη της δυσκολία στην παρουσίαση και μιας νέας προσωπικότητας κάθε εβδομάδα στο σόου μεταμφιέσεων.

Σε βλέπαμε στα εξώφυλλα, στις παραστάσεις, στις ταινίες, στις καμπάνιες. Στο “Your face sounds familiar” σε γνωρίσαμε. Είδαμε τον εαυτό σου;

Ναι, έτσι είμαι. Αυτό είμαι. Αυτό βλέπουν οι φίλοι μου, οι άνθρωποι που με ξέρουν.

Το διασκέδασες;

Το διασκέδασα πάρα πολύ. Πέρασα και φάσεις που έλεγα “πως θα το διαχειριστείς αυτό Δωροθέα;”.

Με ποια έννοια;

Δυσκολευόμουν να βάζω προσθετικά και να είμαι άλλη. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο, να με βλέπω στον καθρέφτη και να μπορέσω να είμαι ο εαυτός μου κάνοντας κάποια άλλη. Αλλά το διασκέδασα πολύ.

Κοίτα, εγώ ήθελα να περάσει καλά ο κόσμος στο σπίτι, με ειλικρίνεια το λέω αυτό, το ορκίζομαι από το βάθος της ψυχής μου. Ξέρω πόσο δύσκολα περνάει ο κόσμος, πόσο μέσα στην αβεβαιότητα είμαστε όλοι.