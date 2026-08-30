Αθ. Διευθυντής Ντόρτμουντ: “Ο Κωνσταντέλιας έχει την απόλυτη στήριξή μας”

Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, αποκάλυψε το σοκ που δέχθηκε ο σύλλογος στο άκουσμα της είδησης του τραυματισμού του Γιάννη Κωνσταντέλια, ενώ έδειξε ότι θα τον στηρίξει απόλυτα σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια της αποκατάστασης.

Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό του γόνατο κατά τη διάρκεια του ντεμπούτου του στην Bundesliga εναντίον του Αμβούργου και ως εκ τούτου θα μείνει εκτός για αρκετούς μήνες.

Ο αθλητικός διευθυντής των Βεστφαλών, Λαρς Ρίκεν, τοποθετήθηκε σχετικά με τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια και αποκάλυψε πως ο σύλλογος δέχθηκε ένα ισχυρό σοκ έπειτα από το άκουσμα της είδησης. Παράλληλα, ο ίδιος εξέφρασε τη στήριξη ολόκληρου του οργανισμού προς το πρόσωπο του νεαρού ποδοσφαιριστή σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη της αποκατάστασης στην οποία βρίσκεται αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Αυτή η είδηση μας χτύπησε σκληρά. Τώρα, όμως, τόσο ο ίδιος όσο και εμείς επικεντρωνόμαστε στην αποκατάστασή του. Ο Γιάννης έχει την απόλυτη στήριξή μας σε αυτή την προσπάθεια»

ΠΣΑΠΠ για Κωνσταντέλια: «Περαστικά, θα επιστρέψεις γερός και δυνατός»

Το συνδικαλιστικό όργανο των ποδοσφαιριστών, ΠΣΑΠΠ, στάθηκε στο πλευρό του Γιάννη Κωνσταντέλια μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη και έστειλε το δικό του μήνυμα συμπαράστασης.

Τα δυσάρεστα νέα επιβεβαιώθηκαν για τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, αφού οι εξετάσεις που υποβλήθηκε έδειξαν ότι υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο με αποτέλεσμα ο Έλληνας διεθνής να μπαίνει σε πολύμηνη περιπέτεια αποκατάστασης που θα τον αφήσει εκτός δράσης για μεγάλο μέρος της σεζόν.

Ο ΠΣΑΠΠ που αποτελεί το συνδικαλιστικό όργανο των ποδοσφαιριστών στάθηκε στο πλευρό του νεαρού αθλητή αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Γιάννη περαστικά, θα επιστρέψεις κοντά μας στα γήπεδα γερός και δυνατός»

Πηγή: metrosport.gr